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Медведев представил кабмину главу РАН

Наука
28 сентября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Премьер-министр призвал правительство активнее сотрудничать с академией

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства представил нового главу Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, который был накануне утвержден на этом посту указом президента России. Перед началом заседания премьер провел с Сергеевым отдельную встречу.

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"Хочу представить нового президента Российской академии наук Александра Михайловича Сергеева. Он сегодня в первый раз принимает участие в заседании правительства. Выборы президента РАН состоялись, я вас сердечно поздравляю с победой, надеюсь, что вы приложите все силы, чтобы наша наука развивалась ", - сказал Медведев.

Он добавил, что правительство со своей стороны будет "оказывать всестороннюю поддержку". "Я призываю коллег по правительству максимально плотно сотрудничать с руководством академии, причем это касается не только Министерства образования и науки, ФАНО и всех тех, кто по роду деятельности должен работать с РАН, но и вообще всех остальных членов правительства", - сказал Медведев.

Выборы президента РАН прошли 26 сентября.

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