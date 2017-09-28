Все проигравшие кандидаты в президенты РАН предложены в президиум

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РАН Александр Сергеев в рамках своей квоты в составе президиума академии предложил всех четырех проигравших кандидатов. Об этом Сергеев сообщил общему собранию РАН в четверг.

В список Сергеева, избранного во втором туре выборов во вторник, вошли Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин и Владислав Панченко. Алексей Хохлов, кандидатура которого не была согласована правительством, предложен Сергеевым как вице-президент. Валерий Черешнев, также не согласованный кабмином, в список не попал.

"Мы посчитали своим долгом обязательно пригласить всех кандидатов в президенты РАН. Я со всеми ними разговаривал, и они это предложение приняли", - сказал Сергеев.

Кроме того, в число членов президиума Сергеев рекомендовал включить, в частности, ректора МГУ Виктора Садовничего и заместителя министра образования и науки Григория Трубникова. Окончательный состав президиума будет утвержден тайным голосованием.

В состав президиума, главного руководящего органа академии, входят президент и вице-президенты, а также не более 80 членов РАН. Срок полномочий президиума составляет пять лет. Предыдущий состав президиума насчитывал 71 члена академии. Помимо президента и главного ученого секретаря, в нем было 10 вице-президентов и два исполняющих обязанности вице-президента.

Также 13 тематических и три региональных отделения РАН по квотам выдвигают в президиум своих представителей. Кандидатов на эти посты отделения определили на заседаниях в среду.