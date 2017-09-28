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Химики из КБР получат более 200 млн рублей на разработку новых полимерных композитов

Наука
28 сентября, 15:51 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 28, сентября. /ТАСС

Отмечается, что новые материалы востребованы для применения в самолетостроении, космосе, электронике и медицине

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НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Институт химии и биологии Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) победил в конкурсе на предоставление субсидий в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Два проекта по разработке новых полимерных композитов выиграли 216 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе КБГУ.

"По результатам конкурса Минобрнауки РФ КБГУ признан победителем по двум проектам. Общая сумма выделяемых средств на 2017-2019 годы составляет 216 млн рублей", - сообщается на официальном сайте вуза.

Как рассказала ТАСС руководитель проектов, доктор химических наук, профессор, заведующая кафедрой органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Светлана Хаширова, ученые работают над материалами, обладающими целым рядом необходимых для универсальной эксплуатации свойств.

"Это новые материалы - полимерные композиты, обладающие повышенными эксплуатационными свойствами. Они более прочные, теплостойкие, морозоустойчивые, не горящие. Могут быть использованы в авиации, космосе, Арктике, при добыче нефти", - рассказала Хаширова.

По ее словам, новые прогрессивные материалы востребованы для применения в стратегических отраслях: самолетостроении, космосе, электронике, медицине. "К примеру, детали, сделанные из новых полимеров, будут в два-три раза меньше, а их [прочностные] свойства гораздо выше, чем у металлических, потому что они не подвержены коррозии", - сказала она.

Кроме того, новые полимеры можно будет использовать в 3D-печати, добавила собеседница, отметив, что в данный момент все материалы, используемые для 3D-печати, в Россию завозятся из-за рубежа.

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