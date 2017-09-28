Глава РАН Сергеев на встрече ничего не просил у Путина, кроме своего утверждения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным не просил ничего, кроме собственного утверждения. Об этом глава РАН в четверг рассказал журналистам.

"Я сказал, что, может быть, это непривычно будет звучать, но я у вас ничего не буду просить, потому что мне кажется, что мы должны [сначала] в академии наук показать, что мы начали действовать", - сказал Сергеев, отметив, что попросил лишь своего утверждения.

Он добавил, что обсудил с президентом много вопросов о том, как "перестраивать академию", вопросы научного творчества, а также физику, которой занимается новый глава РАН.

"Сейчас важно выстраивать правильные отношения между фундаментальной и прикладной наукой... Президент прекрасно понимает ценность фундаментальной науки", - сказал Сергеев.

Глава РАН подчеркнул, что очень доволен беседой и воспринимает свое быстрое утверждение в должности как "мандат доверия" РАН.

"Майские указы"

Сергеев отметил, что выполнение "майских указов" президента РФ в части финансирования науки и зарплат ученых может быть сдвинуто на более позднее время.

Одиннадцать "майских указов" были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Выполнение большей части поставленных в указах задач должно быть завершено к 2018 году. В частности, "майские указы" предполагали доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону к 2018 году.

"Ситуация в стране с 2012 года сильно изменилась, поэтому я не вижу ничего страшного в том, что выполнение этих указов будет сдвинуто", - сказал Сергеев.

Он отметил, что пока не обсуждал с президентом страны вопросы финансирования науки, добавив, что "это будет разговор на следующих встречах".

Вместе с тем Сергеев считает, что вопрос доведения доли расходов на науку до 1,77% ВВП, также регламентированный указами, очень важен, а выход на этот показатель и на траекторию к доле 2% ВВП к 2030 году может обеспечить только государство. "Этот момент нужно будет обязательно обсуждать. Это уже не сдвиг вправо, это, простите, должно было случиться в 2015 году", - подчеркнул Сергеев.

Министерство науки

Сергеев добавил, что планирует обсудить с министром образования и науки Ольгой Васильевой возможные варианты разделения министерства и создания отдельного "министерства науки".

"Есть и такие взгляды [о выделении министерства науки]… Мы вчера с Ольгой Юрьевной Васильевой обменялись приветствиями, поговорили по телефону и наметили на ближайшее встречу. Мне очень важно будет понять ее мнение на этот счет. Это будет один из первых вопросов, который мы с ней будем обсуждать", - сказал президент РАН.

Он подчеркнул, что существующая конфигурация управления наукой "не изжила себя", хотя и требует изменений после первого этапа реформ. "Я готов к компромиссам, если меня убедят в каком-то решении, которое будет более выгодным и правильным, мы будем это обсуждать", - сказал Сергеев.