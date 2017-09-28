Глава РАН Сергеев на встрече ничего не просил у Путина, кроме своего утверждения

Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"Международная панорама 28 сентября, 22:07
"Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 запущен с космодрома БайконурКосмос 28 сентября, 21:57
Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:54
"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 28 сентября, 21:53
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:53
Трефилов: гандболистка Манагарова принесет пользу сборной РоссииСпорт 28 сентября, 21:50
"Ашан" планирует запустить в России онлайн-продажи продуктов питанияЭкономика и бизнес 28 сентября, 21:41
Трефилов: гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой ПортугалииСпорт 28 сентября, 21:37
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часовПолитика 28 сентября, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным не просил ничего, кроме собственного утверждения. Об этом глава РАН в четверг рассказал журналистам.
"Я сказал, что, может быть, это непривычно будет звучать, но я у вас ничего не буду просить, потому что мне кажется, что мы должны [сначала] в академии наук показать, что мы начали действовать", - сказал Сергеев, отметив, что попросил лишь своего утверждения.
Он добавил, что обсудил с президентом много вопросов о том, как "перестраивать академию", вопросы научного творчества, а также физику, которой занимается новый глава РАН.
"Сейчас важно выстраивать правильные отношения между фундаментальной и прикладной наукой... Президент прекрасно понимает ценность фундаментальной науки", - сказал Сергеев.
Глава РАН подчеркнул, что очень доволен беседой и воспринимает свое быстрое утверждение в должности как "мандат доверия" РАН.
Сергеев отметил, что выполнение "майских указов" президента РФ в части финансирования науки и зарплат ученых может быть сдвинуто на более позднее время.
Одиннадцать "майских указов" были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Выполнение большей части поставленных в указах задач должно быть завершено к 2018 году. В частности, "майские указы" предполагали доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону к 2018 году.
"Ситуация в стране с 2012 года сильно изменилась, поэтому я не вижу ничего страшного в том, что выполнение этих указов будет сдвинуто", - сказал Сергеев.
Он отметил, что пока не обсуждал с президентом страны вопросы финансирования науки, добавив, что "это будет разговор на следующих встречах".
Вместе с тем Сергеев считает, что вопрос доведения доли расходов на науку до 1,77% ВВП, также регламентированный указами, очень важен, а выход на этот показатель и на траекторию к доле 2% ВВП к 2030 году может обеспечить только государство. "Этот момент нужно будет обязательно обсуждать. Это уже не сдвиг вправо, это, простите, должно было случиться в 2015 году", - подчеркнул Сергеев.
Сергеев добавил, что планирует обсудить с министром образования и науки Ольгой Васильевой возможные варианты разделения министерства и создания отдельного "министерства науки".
"Есть и такие взгляды [о выделении министерства науки]… Мы вчера с Ольгой Юрьевной Васильевой обменялись приветствиями, поговорили по телефону и наметили на ближайшее встречу. Мне очень важно будет понять ее мнение на этот счет. Это будет один из первых вопросов, который мы с ней будем обсуждать", - сказал президент РАН.
Он подчеркнул, что существующая конфигурация управления наукой "не изжила себя", хотя и требует изменений после первого этапа реформ. "Я готов к компромиссам, если меня убедят в каком-то решении, которое будет более выгодным и правильным, мы будем это обсуждать", - сказал Сергеев.