РАН избрала новый состав президиума

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в заключительный день общего собрания избрала новый состав президиума. 79 академиков и членов-корреспондентов во главе с президентом Александром Сергеевым будут руководить РАН следующие пять лет.

Согласно уставу академии, в состав президиума входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь, а также не более 80 членов РАН. Кандидатуры вице-президентов и главного ученого секретаря предлагает президент РАН. Остальной состав президиума формируется из квоты президента, а также из руководителей тематических отделений и их избранных представителей.

Предыдущий состав президиума насчитывал 71 члена академии. Помимо президента и главного ученого секретаря в нем было 10 вице-президентов и два исполняющих обязанности вице-президента.

Команда вице-президентов

Всего в команде Сергеева 11 вице-президентов. В их числе проректор МГУ и глава Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ Алексей Хохлов. Хохлов планировал участвовать в выборах президента РАН, однако его кандидатура не была согласована правительством, после чего он публично поддержал Сергеева.

Кроме того, вице-президентом будет математик Валерий Козлов, временно руководивший РАН с марта по сентябрь 2017 года. Козлов занимает пост вице-президента РАН с 2001 года.

Помимо Хохлова и Козлова вице-президентами РАН стали директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей Адрианов, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега, директор НИИ "Аэрокосмос" Валерий Бондур, директор Института археологии РАН Николай Макаров и руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского Владимир Чехонин.

В ранге вице-президентов в президиум также выдвинуты главы региональных отделений: Валерий Чарушин от Уральского отделения, Валентин Пармон - от Сибирского и Валентин Сергиенко - от Дальневосточного. Чарушин и Сергиенко ранее уже занимали посты вице-президентов.

Главным ученым секретарем президиума РАН стал академик Николай Долгушкин. На этом посту он сменил академика Михаила Пальцева.

Единственная женщина на посту вице-президента в составе президиума - ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник. В предыдущем составе президиума также была одна женщина в этой должности, академик Талия Хабриева.

В своей программе избранный президент РАН настаивал на обновлении состава президиума и включении в него более молодых академиков и членов-корреспондентов. "Средний возраст предлагаемых вице-президентов - 64 с небольшим года", - сказал на собрании Сергеев. Средний возраст уходящего состава вице-президентов на конец сентября 2017 года составляет чуть более 70 лет.

Состав президиума

В состав президиума входят еще 65 академиков и членов-корреспондентов, выдвинутых по квоте президента и от тематических и региональных отделений. В их числе экс-президент РАН Владимир Фортов, теперь возглавляющий отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, а также декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников (глава отделения биологических наук) и президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин (руководитель отделения глобальных проблем и международных отношений). От отделений в состав президиума также вошли бывшие вице-президенты РАН Лев Зеленый, Геннадий Месяц, Сергей Алдошин, Владимир Стародубов и Иван Дедов.

В состав президиума от отделения медицинских наук вошел первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По квоте президента в президиум вошли, в частности, лауреат Нобелевской премии по физике, бывший вице-президент РАН Жорес Алфёров, бывший заместитель президента РАН Владимир Иванов, ректор МГУ Виктор Садовничий и заместитель министра образования и науки Григорий Трубников.

Кроме того, в президиум вошли все четыре проигравших кандидата в президенты РАН: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин и Владислав Панченко. В президиум также вошел директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Александр Макаров, который баллотировался в президенты РАН в марте 2017 года, но снял свою кандидатуру вместе с двумя другими кандидатами, Панченко и Фортовым.

Как и ранее, среди прочих членов президиума всего одна женщина-директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Первое заседание

Первое официальное заседание, когда члены президиума обсудят распределение обязанностей, состоится 10 октября.

"Я уверен, что в таком составе президиум будет работать дружно и эффективно", - подчеркнул Сергеев на общем собрании.