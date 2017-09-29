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РАН избрала новый состав президиума

Наука
29 сентября, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В президиум входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь и не более 80 членов академии

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в заключительный день общего собрания избрала новый состав президиума. 79 академиков и членов-корреспондентов во главе с президентом Александром Сергеевым будут руководить РАН следующие пять лет.

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Согласно уставу академии, в состав президиума входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь, а также не более 80 членов РАН. Кандидатуры вице-президентов и главного ученого секретаря предлагает президент РАН. Остальной состав президиума формируется из квоты президента, а также из руководителей тематических отделений и их избранных представителей.

Предыдущий состав президиума насчитывал 71 члена академии. Помимо президента и главного ученого секретаря в нем было 10 вице-президентов и два исполняющих обязанности вице-президента.

Команда вице-президентов

Всего в команде Сергеева 11 вице-президентов. В их числе проректор МГУ и глава Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ Алексей Хохлов. Хохлов планировал участвовать в выборах президента РАН, однако его кандидатура не была согласована правительством, после чего он публично поддержал Сергеева.

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Кроме того, вице-президентом будет математик Валерий Козлов, временно руководивший РАН с марта по сентябрь 2017 года. Козлов занимает пост вице-президента РАН с 2001 года.

Помимо Хохлова и Козлова вице-президентами РАН стали директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей Адрианов, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега, директор НИИ "Аэрокосмос" Валерий Бондур, директор Института археологии РАН Николай Макаров и руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского Владимир Чехонин.

В ранге вице-президентов в президиум также выдвинуты главы региональных отделений: Валерий Чарушин от Уральского отделения, Валентин Пармон - от Сибирского и Валентин Сергиенко - от Дальневосточного. Чарушин и Сергиенко ранее уже занимали посты вице-президентов.

Главным ученым секретарем президиума РАН стал академик Николай Долгушкин. На этом посту он сменил академика Михаила Пальцева.

Единственная женщина на посту вице-президента в составе президиума - ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник. В предыдущем составе президиума также была одна женщина в этой должности, академик Талия Хабриева.

В своей программе избранный президент РАН настаивал на обновлении состава президиума и включении в него более молодых академиков и членов-корреспондентов. "Средний возраст предлагаемых вице-президентов - 64 с небольшим года", - сказал на собрании Сергеев. Средний возраст уходящего состава вице-президентов на конец сентября 2017 года составляет чуть более 70 лет.

Состав президиума

В состав президиума входят еще 65 академиков и членов-корреспондентов, выдвинутых по квоте президента и от тематических и региональных отделений. В их числе экс-президент РАН Владимир Фортов, теперь возглавляющий отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, а также декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников (глава отделения биологических наук) и президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин (руководитель отделения глобальных проблем и международных отношений). От отделений в состав президиума также вошли бывшие вице-президенты РАН Лев Зеленый, Геннадий Месяц, Сергей Алдошин, Владимир Стародубов и Иван Дедов.

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В состав президиума от отделения медицинских наук вошел первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По квоте президента в президиум вошли, в частности, лауреат Нобелевской премии по физике, бывший вице-президент РАН Жорес Алфёров, бывший заместитель президента РАН Владимир Иванов, ректор МГУ Виктор Садовничий и заместитель министра образования и науки Григорий Трубников.

Кроме того, в президиум вошли все четыре проигравших кандидата в президенты РАН: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин и Владислав Панченко. В президиум также вошел директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Александр Макаров, который баллотировался в президенты РАН в марте 2017 года, но снял свою кандидатуру вместе с двумя другими кандидатами, Панченко и Фортовым.

Как и ранее, среди прочих членов президиума всего одна женщина-директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Первое заседание

Первое официальное заседание, когда члены президиума обсудят распределение обязанностей, состоится 10 октября.

"Я уверен, что в таком составе президиум будет работать дружно и эффективно", - подчеркнул Сергеев на общем собрании.

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Темы
Выборы президента РАН
Персоны
Алфёров, Жорес Иванович Хохлов, Алексей Ремович Месяц, Геннадий Андреевич Козлов, Валерий Васильевич Каблов, Евгений Николаевич Фортов, Владимир Евгеньевич Садовничий, Виктор Антонович Красников, Геннадий Яковлевич Панченко, Владислав Яковлевич Сергеев, Александр Михайлович Онищенко, Геннадий Григорьевич Нигматулин, Роберт Искандрович
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