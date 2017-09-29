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NYT: ученые США сообщили о сокращении площади льдов в Арктике на 13% за 10 лет

Наука
29 сентября, 10:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По данным американских гляциологов, особенно активное таяние льдов в нынешнем сезоны было зафиксировано у побережья Аляски в море Бофорта

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Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL STUDINGER

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Площадь ледового покрова в Арктике сократилась в сентябре до 4,6 млн кв. км. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на результаты наблюдений специалистов американского Национального центра информации о снежном покрове и льдах в Боулдере (штат Колорадо).

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В марте нынешнего года, в период сезонного максимума, общая площадь льдов в Арктике достигла 14,24 млн кв. км, то есть была на 1,22 млн кв. км меньше среднегодового уровня за период с 1981 по 2010 годы. В целом за последнее десятилетие площадь арктических льдов, по оценкам экспертов, сократилась на 13%.

В нынешний сезон особенно активное таяние льдов шло у побережья Аляски в море Бофорта. По словам руководителя Национального центра информации о снежном покрове и льдах Марка Серрезе, "свободная от льдов акватория достигала 80-го градуса северной широты". Он обратил внимание на то, что в нынешнем сезоне таяние льдов началось раньше обычного и не исключил, что к 2030 году в летние месяцы этот участок акватории Северного Ледовитого океана будет полностью свободен от льда. Другие эксперты считают, что полностью освободиться от льдов Северный Ледовитый океан сможет только к середине нынешнего века.

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