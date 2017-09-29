Ученые: предки современного человека жили на 150 тыс. лет раньше, чем предполагалось

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Первые предки современного человека - человек разумный или гомо сапиенс - проживали на Земле гораздо раньше, чем прежде предполагали ученые. Группа исследователей из ЮАР и Швеции по итогам генетической экспертизы останков обнаруженных в Африке костей людей установила, что эволюционный переход к гомо сапиенс произошел примерно 260-350 тыс. лет назад, хотя ранее называлась цифра в 200 тыс. Сенсационные результаты исследования приводит агентство Reuters.

Как отмечается, был проведен анализ останков семи тел, найденных в ходе раскопок в провинции Квазулу-Натал в ЮАР. В результате удалось выяснить, что одним из людей был мальчик охотник-собиратель, живший в этих краях примерно 2000 лет назад. После изучения его останков был сделан вывод, что эволюционный переход к человеку разумному от более раннего вида людей был заключен в промежутке примерно от 260 тыс. лет до 350 тыс. лет назад. При этом отмечается, что первые предки вида гомо сапиенс жили именно на африканском континенте.

«В течение этого периода произошли некоторые генетические изменения, в результате которых мы стали такими людьми, какие мы есть сейчас. И в настоящее время мы сильно отличаемся, скажем, от неандертальцев», - пояснил специалист в области популяционной генетики из Университета Уппсалы (Швеция) Маттиас Якобссон, один из авторов исследования.

Как отмечает Reuters, в целом большинство ученых едино во мнении, что гомо сапиенс появились именно в Африке. Вместе с тем результаты недавних исследований дали основания полагать, что речь идет не о конкретных регионах Африки - например, в восточной части материка - а о всей ее территории. В связи с этим в научном сообществе стали говорить о так называемых панафриканских корнях человечества, теорию о которых новые генетические исследования должны лишь подтвердить.