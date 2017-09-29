Садовничий пригласит президента РАН Сергеева на открытие фестиваля науки

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий пригласит нового президента РАН Александра Сергеева на открытие всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в начале октября. Об этом Садовничий рассказал на пресс-конференции в пятницу.
"Что касается участия президента в открытии фестиваля - приглашу его. Если получится, думаю, он с удовольствием посмотрит", - сказал Садовничий.
Ректор МГУ отметил, что академия уже вскоре после первого московского фестиваля подключилась к его проведению, и в этот раз площадки фестиваля откроются в десятках институтов. "И в этом году, если посмотреть на программу, она почти вся держится на членах академии", - сказал Садовничий.
VII Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ состоится 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Тема фестиваля в этом году - большие данные. Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых homo sapiens в Европе, телемосты с МКС и антарктической научной станцией, конкурсы и другие события. Вход на все мероприятия свободный.