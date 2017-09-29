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Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академии

Наука
29 сентября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ректор МГУ выразил надежду на то, что РАН будет достойным штабом науки в России

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Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Выборы президента РАН на этой неделе стали для академии поворотным моментом и знаковым событием, считает ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Конечно, академия была в непростой ситуации, все ожидали и надеялись, что выборы будут поворотным моментом, и мне кажется, это произошло", - сказал Садовничий на пресс-конференции в пятницу.

Он подчеркнул, что участвовал в этом событии и наблюдал за ним. Он выразил мнение, что "при надлежащей работе академия наук будет достойным штабом науки в России". Садовничего в четверг избрали в президиум РАН.

Российская академия наук 26 сентября выбрала нового президента, им стал 62-летний физик, директор нижегородского Института прикладной физики РАН Александр Сергеев. На следующий день кандидатуру Сергеева утвердил президент России Владимир Путин.

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