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Ректор МГУ планирует провести лекцию сооснователя Apple на фестивале науки

Наука
29 сентября, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В рамках мероприятия NAUKA0+ Стив Возняк расскажет студентам российских вузов о технологиях и профессиях будущего

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий планирует лично провести лекцию сооснователя Apple Стива Возняка, которая пройдет в рамках фестиваля науки NAUKA0+ в начале октября.

"Мне хотелось бы все [площадки фестиваля] пройти <...> скорее всего, я буду вести лекцию [сооснователя Apple Стива] Возняка", - сказал Садовничий на пресс-конференции в пятницу.

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Ректор МГУ отметил, что постарается посмотреть все экспозиции фестиваля. "Трудно кого-то выделить, это будут три дня замечательного праздника", - сказал Садовничий, пригласив всех на свою лекцию в начале фестиваля.

Сооснователь компании Apple Стив Возняк прочтет открытую лекцию о технологиях и профессиях будущего 7 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" в Фундаментальной библиотеке МГУ. Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить с Возняком такие темы, как искусственный интеллект, новые технологии, big data (большие данные) и профессии будущего.

VII Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ состоится 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Тема фестиваля в этом году - большие данные. Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, телемосты с МКС и антарктической научной станцией, конкурсы и другие события. Вход на все мероприятия свободный.

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