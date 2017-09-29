Ректор МГУ планирует провести лекцию сооснователя Apple на фестивале науки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий планирует лично провести лекцию сооснователя Apple Стива Возняка, которая пройдет в рамках фестиваля науки NAUKA0+ в начале октября.

"Мне хотелось бы все [площадки фестиваля] пройти <...> скорее всего, я буду вести лекцию [сооснователя Apple Стива] Возняка", - сказал Садовничий на пресс-конференции в пятницу.

Ректор МГУ отметил, что постарается посмотреть все экспозиции фестиваля. "Трудно кого-то выделить, это будут три дня замечательного праздника", - сказал Садовничий, пригласив всех на свою лекцию в начале фестиваля.

Сооснователь компании Apple Стив Возняк прочтет открытую лекцию о технологиях и профессиях будущего 7 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" в Фундаментальной библиотеке МГУ. Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить с Возняком такие темы, как искусственный интеллект, новые технологии, big data (большие данные) и профессии будущего.

VII Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ состоится 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Тема фестиваля в этом году - большие данные. Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, телемосты с МКС и антарктической научной станцией, конкурсы и другие события. Вход на все мероприятия свободный.