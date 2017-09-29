МГУ готовит предложения по реализации закона о научных долинах

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет в ближайшие недели представит свои предложения по реализации закона о научно-технологических долинах. Об этом в пятницу заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Президент России Владимир Путин в марте поручил правительству до 1 декабря 2017 года создать научно-технологическую долину "Воробьевы горы" на базе Московского государственного университета.
"Закон [о научно-технологических долинах] летом был принят Государственной думой, и сейчас мы выполняем этот закон, буквально вчера были совещания. В ближайшие недели мы внесем предложения по реализации этого закона", - сказал Садовничий на пресс-конференции в пятницу.
Ректор МГУ напомнил, что в университете уже создали 60 проектных коллективов по 15-20 молодых ученых, занимающихся разработками, которые затем будут перенесены в долину. Это проекты в области космоса, наук о жизни, добычи полезных ископаемых и других областях науки.
"Как только реализация долины начнется, мы эти коллективы будем перемещать туда", - сказал ректор МГУ.