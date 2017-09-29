Ученые представили первые результаты исследования разложения сложной органики

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Исследователи из Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с немецкими коллегами пришли к выводу, что мертвый зоопланктон не ускоряет разложение сложной органики в воде, сообщила в пятницу пресс-служба СФУ.

Это первый результат совместного исследования, в котором ученые хотят понять, каким образом в воде разлагаются одеревенелые остатки растений и другая сложная органика. Подобные работы помогут лучше понимать круговорот углерода в природе и могут быть полезны для изучения глобального потепления.

"В водоемы часто стекает трудноразлагаемое органическое вещество - одеревенелые остатки растений и гумус. Тесты показали, что само по себе в воде оно разлагается очень медленно, но все же большая его часть куда-то исчезает, не успевая осесть на дно. Многие ученые предполагали, что деградация этого вещества ускоряется, если в воде присутствует мертвый зоопланктон, который играет роль затравки - легкой и быстрой закуски для микроорганизмов, после которой им хватает энергии, чтобы синтезировать ферменты для расщепления более сложных веществ. Но наши исследования гипотезу затравки пока не подтвердили», - рассказала автор научного исследования, инженер-исследователь СФУ, Олеся Колмакова.

В первой серии экспериментов ученые воссоздали водные микроэкосистемы четырех типов: в первую группу они добавили гумин (смесь из сложно разлагаемых органических молекул) и мертвый зоопланктон - микроскопических рачков дафний, во вторую - только мертвых дафний, а в третью - только гуминовые вещества. В течение двух недель исследователи наблюдали процесс разложения сложной органики, чтобы оценить, влияет ли присутствии мертвого зоопланктона на его скорость или нет.

По результатам эксперимента исследователи не обнаружили эффект затравки, однако нашли различия в составе бактериального сообщества микроэкосистем. Поскольку разные виды бактерий специализируются на потреблении различных веществ, это может помочь определить условия, в которых разлагается сложная органика. Сейчас исследователи готовят статью по результатам своей работы, а в октябре планируют начать вторую часть эксперимента, где в экосистемы будут добавлять микроскопические грибы - они взаимодействуют с бактериями и потому тоже могут играть важную роль в процессе.

Если ученые поймут, куда исчезают тонны устойчивого вещества, смываемого с почв в водоемы, учет углекислого газа в природе станет точнее, что будет полезно не только для водной экологии, но и в изучении глобального потепления. Экспериментальная часть работы проводится в Лейбниц-Институте экологии пресных водоемов и внутреннего рыбного промысла (Штехлин, Германия) в рамках совместной программы "Михаил Ломоносов" Министерства образования и науки РФ и DAAD (Германская служба академических обменов).