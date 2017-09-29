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Архангельские ученые доказали существование на Новой Земле шмеля-эндемика

Наука
29 сентября, 17:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, сентября. /ТАСС

Впервые этот шмель был описан 100 лет назад, но было ученые не определились, является ли он новым видом

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые из Архангельской области выяснили, что на архипелаге Новая Земля обитает местный, более нигде не встречающийся (эндемичный) вид шмелей. Об этом рассказал ТАСС член Европейского лепидоптерологического общества, младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Виталий Спицын.

"Мы его отсеквенировали (расшифровали геном - прим. ТАСС), это действительно оказался отдельный вид, который, вероятнее всего, является эндемиком Новой Земли <...> Впервые этот шмель был описан 100 лет назад, но было непонятно, является ли он новым видом, или это просто более темные особи вида "бомбус лапоникус", который живет по всем тундрам от Норвегии до Чукотки", - сказал Спицын.

Название вида "бомбус гляциалис" переводится с латыни как "шмель ледниковый". Внешне он отличается от других видов широкой оранжевой полоской на брюшке. Особей ледникового шмеля обнаружили на острове Южном архипелага Новая Земля в заливе Мюллера неподалеку от полярной станции "Малые Кармакулы" и на 70 км севернее в губе Безымянной.

По словам исследователя, эта находка позволяет по- новому взглянуть на то, как развивалась жизнь на арктических архипелагах.

"Раз это отдельный вид, можно говорить, что на Новой Земле был рефугиум (территория, где вид пережил неблагоприятный период, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезли - прим. ТАСС). Там жизнь сохранилась во время последних ледниковых периодов. До нас считалось, что от Англии до Таймыра никаких рефугиумов не было, был ледниковый щит, и жизни не было, но, поскольку есть эндемик, значит, там жизнь сохранялась", - пояснил Спицын.

Ученый говорит, что в рефугиуме, кроме шмеля, могли сохраниться и другие виды - как беспозвоночные, так и позвоночные. "Возможно, есть еще эндемики, о которых мы не знаем, нужны молекулярно-генетические исследования", - сказал он.

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