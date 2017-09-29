Реставраторы законсервировали древний храм на Рюриковом городище под Великим Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Строители- реставраторы завершили консервацию руин храма Благовещения на Рюриковом городище под Великим Новгородом. Памятник культуры XII-XIV веков получил стеклянную крышу и инфракрасные обогреватели, которые помогут сохранить древнюю постройку и часть фресковой живописи, сообщил в пятницу журналистам один разработчиков проекта реставрации Михаил Футорян.

"Завершены работы по кладке стен, устройству стеклянной крыши площадью 83 кв. м. Установлены инфракрасные обогреватели, их задача поддерживать в здании оптимальную температуру плюс 8 градусов, - сказал он. - Работа реставраторов на храме Благовещения - уникальный вариант сохранения древнего объекта, при котором храм не строят заново, чтобы он не утратил своей аутентичности".

В ходе восстановительных работ строители-реставраторы опирались на архивные данные, исследования историков, археологов и архитекторов, подчеркнул Футорян. "Там, где мы не имели архитектурных или описательных оснований, мы ничего не делали. Поэтому, например, у церкви нет купола, но подлинность постройки сохранена на 60-70%", - отметил он.

Как пояснил Футорян, впервые на Рюриковом городище возвели церковь почти 900 лет назад, но через два века построили новый храм, захватив примерно две трети от площади предыдущего. При этом в фундамент новостройки пошли камни и плиты XII века, так что археологам пришлось одновременно раскапывать две древних постройки. После консервации храм предстанет перед посетителями таким, каким он был в XIV веке, а основания стен и башен "предшественника" обозначены бетонными лентами. Для большей сохранности памятника туристам предстоит осматривать его со специальных настилов, возведенных над землей, добавил реставратор.

О проекте

В Новгородском музее-заповеднике ТАСС рассказали, что стоимость восстановления и консервации церквей составит около 120 млн рублей. Проект в рамках программы "Сохранение и использование культурного наследия в России" финансируется Международным банком реконструкции и развития и Минкультуры РФ. Как пояснила заместитель генерального директора музея Ольга Соболева, для показа объект будет открыт не ранее конца 2018 года.

"Мы планируем организовать в этом памятнике культуры мультимедийную экспозицию. Туристам там покажут небольшие фильмы об истории храма и Рюрикова городища", - уточнила она.

По ее словам, в видео, в том числе, войдут фрагменты из Евангелия XII века. Книга, которая сейчас хранится в Государственном историческом музее в Москве, была даром- вкладом князя Мстислава, при котором и построили храм Благовещения.

Церковь Благовещения на Городище включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рюриково городище - место резиденции первых новгородских князей, начиная от легендарного Рюрика. Храм считается второй по возрасту каменной постройкой Новгорода после Софийского собора (1045 год), являющегося самым древним подобным сооружением в России.