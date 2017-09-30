Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Крымский мост не нарушает экосистему Черного и Азовского морей, не влияет на дно и течения и не оказывает практически никакого влияния на экологию в целом, считают опрошенные ТАСС экологи.

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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за того, что строительство Крымского моста якобы наносит экологический вред. Ранее замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.

Ученые отмечают, что риски просчитывались на начальных этапах строительства, и разработчики проекта стремились минимизировать влияние работ на окружающую среду. А сейчас, во время возведения переправы, специалисты постоянно следят за обстановкой.

Россия начала строить мост в Крым в феврале 2016 года. Сейчас уже установлены арочные пролетные строения - самые габаритные элементы моста. Минтранс РФ отмечал, что мост не окажет существенного влияния на проход судов по Керченскому проливу. Глава Минприроды Сергей Донской в субботу заверил, что "при проектировании Крымского моста были приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему", и сейчас воздействие на природу минимально.

Все под контролем

"О возможных экологических последствиях проекта говорили еще тогда, когда принималось решение о строительстве моста. Одна из тем была эколого-геологическая, она касалась вопросов течений в этом районе, водообмена, сложной геологии этого участка. На все эти вопросы были даны достаточно компетентные серьезные ответы", - рассказал ТАСС эколог, помощник секретаря Общественной палаты РФ Александр Водяник. По его словам, сама форма Крымского моста учитывает геологию и гидрогеологию этого участка. "В районе строительства проходит геологический разлом, и сама схема моста создана с учетом того, чтобы погашать возможные колебания", - пояснил Водяник.

Собеседник считает, что совсем незаметно для окружающей среды строительство не пройдет, однако серьезных последствий оно не повлекло, а значит меры предосторожности оказались действенными. Александр Водяник добавил, что заявления о причинении вреда экосистеме - "это политика в чистом виде". "Что касается течений, то, как показывают спутниковые снимки, пока никаких изменений течений в этом месте не происходит", - отметил он.

Кандидат биологических наук, председатель общественного совета при главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя Наталья Мельчакова, в свою очередь, выразила мнение, что выводы о влиянии моста можно делать на основе результатов экологического мониторинга, выполняемого по заказу Минтранспорта РФ и Росавтодора.

"Мониторинг ведется постоянно научными организациями Москвы и Краснодарского края, этот мониторинг ведется посезонно по всем звеньями экосистемы, начиная с фитопланктона и заканчивая птицами и млекопитаюшими. Пока критических данных ни в публикациях, ни в окружающей среде не обнаружено", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что экологический мониторинг осуществляется в районе строительства моста через Керченский пролив с III квартала 2015 года. Работы проводятся согласно программе, одобренной в рамках государственной экологической экспертизы проекта. В качестве экспертов выступают специалисты Института экологии и землепользования, ФГБУ "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства", Кубанского государственного аграрного университета, Сочинского национального парка, Фонда охраны дикой природы "Западный Кавказ" и других организаций.

Экологический мониторинг, проведенный в течение 2016 года, не выявил значительных воздействий строительства на окружающую среду. Были исследованы почти 3,5 тыс. проб воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха, выполнили более 1,2 тыс. замеров шума и вибраций, в Керченском проливе оценивалось состояния 300 видов ихтиофауны и биоресурсов, по трассе моста и на компенсационных участках выполнено 36 исследований орнитофауны.

Дельфинов меньше не стало

Ученый Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) Дмитрий Глазов рассказал ТАСС, что дельфины, которые являются одной из визитных карточек Черного моря, на первых этапах строительства действительно появлялись в районе Керченского пролива реже: животных отпугивали громкие звуки во время забивки свай.

В конце февраля 2017 года инфоцентр "Крымский мост" со ссылкой на ученых сообщил, что количество дельфинов в Керченском проливе увеличилось в связи со строительством моста из-за улучшения условий для их охоты. Исследователи связывают такой рост с увеличением кормовой базы за счет активного развития морской растительности на сваях строящегося моста.

"Сейчас на дельфинов оказывают влияние изменения гидрологического режима и передвижения малых объектов. Сказать, хорошо это или плохо, пока нельзя - это скажется в долгосрочной перспективе. На три вида черноморских дельфинов - белобочка (он же обыкновенный дельфин - прим. ТАСС), афалина и морская свинья - конечно, повлияли события последних лет, в том числе и строительство моста. Но как именно - непонятно", - сказал Глазов.

Собеседник добавил, что явного вреда для морских млекопитающих ученые не заметили, однако судить об этом сложно: последние комплексные исследования о численности дельфинов в Черном море проводились еще при СССР. Нельзя однозначно сказать и о том, что выросло число дельфинов в Керченском проливе - там не существует какой-то определенной популяции.

По мнению Дмитрия Глазова, рассматривать численность дельфинов около моста - неграмотно, так как это животные, которые перемещаются по всему Черному морю и иногда даже уходят в Мраморное. "Говорить, заходят туда дельфины чаще или реже, тоже нельзя, потому что данных до строительстве моста, с которыми можно сравнивать, нет. Я не могу сказать, что какие-то глобальные изменения произошли, большие группы дельфинов заходили и раньше. Просто раньше в проливе были только рыбаки, которые к ним привыкли, а сейчас и рабочие, и волонтеры, - и они обращают на это внимание", - добавил ученый.

Пройтись по дну

Претензии, которые высказываются со стороны Украины по поводу ограничений судоходства, также необоснованны, считает замдиректора Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Антон Георга-Копулос.

"Это не соответствует действительности. Вы же видите: навигация идет, препятствий нет", - пояснил он. Собеседник добавил, что дноуглубительные работы в Азовском море, о необходимости которых ранее заявляли власти Украины, так же не связаны с Крымским мостом.

"Это стандартное процедуры, которые проводятся в Севастополе, в Новороссийске, в любых других российских портах. Для Азовского моря требуется определенная периодичность по таким работам, они так же проводятся в российском Таганроге. Могу точно вам сказать, что строительство моста не будет существенное влиять на состояние дна", - уточнил он.