КНР создала дистанционный аппарат для погружения на глубину до 6 тыс. м

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Китайская академия наук провела двухнедельные успешные испытания глубоководного океанического аппарата национального производства. Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа", новинка предназначена для изучения океанического дна и способна опускаться на глубину до 6 тыс. м.

"Мы можем заявить, что Китай вошел в число стран (США, Франция и Япония), создавших глубоководные дистанционно-пилотируемые аппараты (позволяют непрерывно обмениваться информацией с человеком-оператором, создавая эффект присутствия на борту - прим. ТАСС), которые способны осуществлять погружение на глубину до 6 тыс. м, - отмечают конструкторы. - Для исследования океанических глубин это еще одно знаковое событие вслед за созданием Китаем пилотируемого батискафа "Цзяолун", способного опуститься на глубину 7 тыс. м, и беспилотного подводного аппарата "Цяньлун-1" (погружается на 6 тыс. м)".

Аппарат был сконструирован при содействии научно-исследовательских структур ООН и будет использоваться для исследований в области экологии и биологии, а также с целью обнаружения новых, еще не известных науке представителей подводной флоры и фауны. Он совершил семь погружений, из них два - на глубину порядка 5,6 тыс. м.

Как отмечают исследователи, в ходе испытаний была подтверждена надежность всех функциональных механических систем аппарата.