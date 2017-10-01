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Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни

Наука
1 октября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Ученый скончался в США, причина его смерти не уточняется

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Математик, профессор Института перспективных исследований в Принстоне (США) Владимир Воеводский скончался 30 сентября в возрасте 51 года в США. Об этом сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.

"Воеводский - поистине экстраординарный и необычный математик, который внес большой вклад в развитие математической науки", - отметили в пресс-службе.

Владимир Воеводский родился в 1966 году в Москве. В 1992 году получил докторскую степень в Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс). В 2002 году стал лауреатом медали Филдса, которая вручается раз в четыре года нескольким выдающимся математикам в возрасте до 40 лет.

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