Нобелевская премия в области медицины присуждена за открытия в работе организма человека

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Группе ученых из США присуждена Нобелевская премия 2017 года в области физиологии и медицины. Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш получили награду за открытия в работе организма человека. Об этом сообщил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

В комитете пояснили, что награда вручена им за открытия молекулярных механизмов, определяющие циркадный ритм. "Они смогли проникнуть внутрь биологических часов организма и объяснить их работу", - отметили там. Открытие объясняет то, как люди, растения и животные приспосабливаются к разным фазам суточного цикла.

Лауреатам удалось приподнять завесу над внутренними "часами" клеток, которые управляют такими функциями как сон, гормональный уровень, температура тела и обмен веществ, и показать механизм их действия. Исследования показали наличие взаимосвязи между правильно функционирующим суточным ритмом организма и здоровьем человека, поясняет Нобелевский комитет.

Джефри Холл родился в 1945 г. в Нью-Йорке, с 1974 г. работал в Брандейском университете, с 2002 г. сотрудничал с университетом Мэна. Майкл Росбаш родился в Канзас-сити, он также работает в Брандейском университете. Майкл Янг родился в 1945 г. в Майами, с 1978 г. работает в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке.

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Альфред Нобель в своем завещании поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций. Список номинантов на премию этого года состоял из 361 имени.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Лауреатами стали 881 человек и 23 организации. Премия в области медицины присуждалась 107 раз 211 ученым. Самым молодым лауреатом в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет) в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.