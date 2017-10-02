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Нобелевские лауреаты по медицине 2017 года обнаружили в клетках "химические часы"

Наука
2 октября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Американские ученые показали, что существует набор генов, которые циклически регулируют друг друга - стимулируют и подавляют активность в зависимости от времени - и "замыкаются в петлю"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Лауреаты Нобелевской премии 2017 года по физиологии и медицине показали, как устроены "химические часы" внутри клетки, которые регулируют множество процессов в организме человека и других животных. Об этом в беседе с ТАСС рассказала Александра Пучкова, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Нобелевская премия 2017 года в области физиологии и медицины присуждена группе ученых из США - Майклу Янгу, Джеффри Холлу и Майклу Росбашу. Награда вручена им за открытие молекулярных механизмов, определяющих циркадный ритм.

"[Янг, Холл и Росбаш] открыли - сначала на дрозофиле, а потом выяснилось, что это общий для животных механизм, - как работают суточные, или циркадные ритмы. Циркадные ритмы - это колебания активности и многих биологических процессов в организме человека в течение дня и ночи. Эти ученые выяснили, что весь этот процесс управляется специальным молекулярным механизмом", - сказала Пучкова.

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Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг

Нобелевская премия по физиологии и медицине. Досье

По ее словам, американские ученые показали, что существует набор генов, которые циклически регулируют друг друга - стимулируют и подавляют активность в зависимости от времени - и "замыкаются в петлю", которая и образует "химические часы" внутри клетки, по которым та может ориентироваться во времени. От циркадных ритмов зависит, например, сон и обмен веществ в организме.

"[Лауреаты] на мушках-дрозофилах выяснили, что есть один ген, потом оказалось, что этих генов на самом деле много, они регулируют друг друга, и если их изменять, то этот период может стать больше или меньше 24 часа, а если его сломать, то он вообще исчезнет. А потом выяснили, что очень похожий механизм есть у человека. Они показали, как вся эта машинка работает", - пояснила Пучкова.

Джефри Холл родился в 1945 году в Нью-Йорке, с 1974 года работал в Брандейском университете, с 2002 года сотрудничал с университетом Мэна. Майкл Росбаш родился в Канзас-сити, он также работает в Брандейском университете. Майкл Янг родился в 1945 году в Майами, с 1978 года работает в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке.

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