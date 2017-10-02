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Более 6,5 тыс. человек посетили фестиваль науки на Ямале за три дня

Наука
2 октября, 15:05 UTC+3

Одним из главных гостей фестиваля стал Герой России, космонавт-испытатель Сергей Ревин

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ТАСС, 2 октября. Более 6,5 тысячи жителей и гостей Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) посетили центральную региональную площадку Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ за три дня ее работы. Об этом в понедельник сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Научный и технический потенциал, инновационные проекты, результаты научно-технического творчества детей и подростков представили около 30 организаций из российских регионов. В их число вошли Научный центр изучения Арктики, Российский центр освоения Арктики, научно-исследовательские институты РАН, Тюменский государственный университет, окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского и другие. Всего фестиваль посетили более 6,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что одним из главных гостей стал Герой России, космонавт-испытатель Сергей Ревин, который выступил с презентацией в Салехарде, а также провел встречу со школьниками города Лабытнанги. "Работа центральной региональной площадки фестиваля была построена так, чтобы заинтересовать представителей всех возрастных категорий. Были организованы интерактивные площадки, научные шоу, научно-популярные лекции", - сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что фестиваль стартовал в Салехарде 30 сентября. На площади более 2 тысяч квадратных метров было организовано интерактивно-выставочное пространство. В рамках программы также была представлена современная авиа, экспедиционная и аварийно-спасательная техника.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ - один из самых масштабных российских проектов в области популяризации науки и технологии. На мероприятия фестиваля только в Москве приходит более 840 тысяч человек, по России - более 2 миллионов.
Неизменным девизом фестиваля являются слова: "Сделай свое открытие!" В них заключается смысл и цель мероприятия. Фестиваль призван вовлечь в научную деятельность детей с раннего возраста, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение российских ученых.

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