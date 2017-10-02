Эксперт: лауреаты Нобелевки приблизили человечество к пониманию механизмов старения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Открытие молекулярных механизма циркадных ритмов в группой ученых из США, за которое им присуждена Нобелевская премия, приблизило исследователей во всем мире к понимаю механизмов возникновения многих заболеваний, в том числе к пониманию механизма старения. Об этом ТАСС рассказал заведующий отделением медицины сна Университетской клинической больницы № 3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

2 октября в Стокгольме объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ее обладателями стала группа ученых из США. Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш.

"Приблизило [к пониманию механизмов старения], поскольку при старении тоже часовые гены ломаются, работают уже не так эффективно. По-видимому это снижает эффективность работы клеток, прежде всего мозговых, что, скорее всего, и ускоряет развитие таких заболеваний, как, например, болезнь Альцгеймера. Есть такое предположение. Стабильность работы внутренних часов, действительно, может служить одним из биомаркеров старения", - сказал он.

Клетки, по словам Полуэктова, работают с четкой 24-х часовой периодичностью, а за нее отвечают особенные отделы мозга. "Они синхронизируют работу всех остальных "внутренних часов" с восходом солнца. Соответственно, при старении работа различных областей мозга, в том числе и той зоны, которая относится в главному центру регуляции биологических ритмов, ухудшается", - сказал он.

Таким образом, "внутренние часы" во всех клетках оказываются не так четко подведены под суточную периодичность. Отсюда возникают и различные расстройства сна и осложнения течения болезней, нарушения в работе внутренних органов.

Как это работает

По словам Полуэктова, ученые давно заметили, что жизнь всех живых организмов подчинена вращению Земли. При этом раньше считалось, что механизм биологических ритмов определяется только светом. Однако позднее механизм, описанный группой ученых из США на модели клеток плодовой мушки-дрозофилы, лег в основу доказательства, что "даже если поместить живое существо в условия постоянного отсутствия света или, наоборот, постоянного наличия света, то все равно у него суточные изменения жизнедеятельности будут сохраняться: в темное время суток замедляется обмен веществ, в светлое время суток - ускоряется".

"Значит, есть какой-то механизм внутри клетки, который определяет внутри клетки смену активности", - пояснил Полуэктов.

Социальные и медицинские эффекты

Сомнолог отметил, что это открытие подтверждает идею того, что желание человека работать ночью, а днем спать, не влияет на физиологию. "Как бы мы не старались вести себя активно в ночное время, наши клетки, благодаря этому часовому механизму, будут настроены на ночной режим, - то есть еле работать. Поэтому будет рассогласование между тем, что мы хотим и тем, что нам позволяет наш организм", - рассказал эксперт.

Такая рассинхронизация внешних и внутренних ритмов, при которой человек живет активной жизнью, когда клетки его организма требуют отдыха, получила название "социальный джетлаг". "Это способствует проявлению многих заболеваний, так как это является дополнительным стрессовым фактором, который эти заболевания провоцирует. Доказано это в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, показано это в отношении некоторых онкологических заболеваний", - отметил Полуэктов.