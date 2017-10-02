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ВАК примет решение об ученой степени Мединского 20 октября

Наука
2 октября, 17:43 UTC+3 МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По итогам заседания экспертный совет по истории рекомендовал лишить министра культуры степени доктора исторических наук

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) примет решение об ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского 20 октября. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь главы ВАК Валерия Антонова

"Итоговое решение должно быть принято на президиуме ВАК, которое планируется 20 октября", - сказала ТАСС Антонова.

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По итогам заседания экспертный совет по истории ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. "Да, это правда", - подтвердил член совета Вадим Рогинский.

Согласно положению о присуждении ученых степеней, заключение экспертного совета передается на рассмотрение ВАК для выработки рекомендации Министерству образования и науки. Решение о лишении ученой степени принимает министерство.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

После этого, 21 апреля, президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета. Диссертационный совет БелГУ в июле не нашел оснований для лишения министра культуры ученой степени.

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