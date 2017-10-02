Мединский не стал комментировать решение экспертного совета ВАК в отношении него

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АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский не стал комментировать решение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавшего лишить его ученой степени доктора наук.
"Я там не был, комментировать не могу", - сказал Мединский журналистам.
По итогам заседания экспертный совет по истории ВАК в понедельник рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Согласно положению о присуждении ученых степеней, заключение экспертного совета передается на рассмотрение ВАК для выработки рекомендации Министерству образования и науки. Решение о лишении ученой степени принимает министерство.