В Стокгольме будет названо имя лауреата Нобелевской премии в области физики

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции назовет во вторник имя лауреата Нобелевской премии в этой области за 2017 год.

В прошлом году ими стали ученые Дэвид Таулес, Майкл Костерлиц (одновременно граждане США и подданные Великобритании) и Дункан Халдейн (Великобритания) "за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи". Они обнаружили неожиданное поведение твердых материалов и использовали передовые математические методы, чтобы объяснить необычные для материи состояния - сверхпроводимость и сверхтекучесть. Открытия этих специалистов могут быть применены в электронике, в частности при создании сверхпроводников и квантовых компьютеров.

Претенденты

Имена лауреатов премии всегда держатся в тайне. Они сами узнают о награждении в день официального объявления.

Компания Clarivate Analytics пытается спрогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости исследователей. В нынешнем году в ее списке в номинации "физика" есть имя российского астрофизика Рашида Сюняева.

Он является научным сотрудником Института космических исследований РАН, а также директором немецкого Института астрофизики Общества имени Макса Планка. В июне 2017 года ученый стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и технологий. Вместе с астрофизиком Николаем Шакурой он создал теорию дисковой аккреции вещества на черные дыры, которая стала одной из наиболее активно цитируемых за рубежом работ российских специалистов: на нее в настоящий момент дается более 8 тыс. ссылок в научной литературе.

В 2008 году Сюняев уже приезжал в Стокгольм, где ему была присуждена премия Крафорда за "решающий вклад в развитие астрофизики высоких энергий и космологии, в частности изучение процессов, происходящих в области черных дыр и нейтронных звезд, и исследования реликтового излучения". Работы россиянина стали ключом к пониманию эволюции и современной структуры Вселенной, отметило жюри премии, которую ему вручил король Швеции Карл XVI Густав.

Местные эксперты в свою очередь полагают, что нобелевскими лауреатами этого года также могут стать идеологи поиска гравитационных волн Кип Торн (США) и американский физик немецкого происхождения Райнер Вайсс. По мнению шведов, высокой награды достоин и описанный французом Аленом Аспе, австрийцем Антоном Цайлингером и американцем Джоном Клаузером эффект "квантового запутывания", когда входившие в состав одной и той же системы частицы продолжают "чувствовать" изменения состояния друг друга даже на расстоянии нескольких километров. Премию может получить и Мишель Майор (Женевский университет), в 1995 году обнаруживший первую в истории человечества экзопланету. Это открытие он сделал совместно с Дилье Келозом и Джеффри Марси.

Российские лауреаты

Согласно правилам, Нобелевские премии по физике и химии могут быть присуждены лишь авторам статей, опубликованных в рецензируемой печати. Кроме того, открытие должно быть действительно существенным и универсально признанным мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают награды чаще теоретиков, а теоретики - лишь за признанное объяснение известного явления часто вместе с экспериментаторами, подтвердившими теорию.

Кроме того, Нобелевский комитет старается давать премии лишь в том случае, если их присуждение не вызовет споров о приоритете. Поэтому награды редко вручают в тех областях физики, где сложно выбрать одного или нескольких ученых, которые внесли наибольший вклад в развитие того или иного направления.

Физика - самая успешная для российских ученых номинация: 10 раз они становились в ней лауреатами Нобелевской премии. В 2003 году Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург совместно с британцем Энтони Легеттом получили эту престижную награду "за новаторский вклад в теорию сверхпроводников". Нобелевский лауреат 2000 года Жорес Алферов удостоен премии за разработку концепции полупроводниковых гетероструктур и ее использование в оптоэлектронике и электронике высоких скоростей. В 2010 году награды за создание тончайшего в мире материала, графена, удостоены работающие ныне в Великобритании воспитанники российской научной школы Андрей Гейм и Константин Новоселов.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Лауреатами стали 885 человек и 26 организаций.

Премия в области физики присуждалась 110 раз, ее получили 204 человека. Самым молодым лауреатом в 1915 году стал Лоренс Брэгг из Австралии (25 лет), который был удостоен награды вместе со своим отцом Уильямом Генри Брэггом за работы по изучению кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Средний возраст победителей в этой номинации составляет 55 лет.

Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. На украшенной цветами сцене из рук шведского монарха лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей этой награды в нынешнем году вырос на 12,5% и достиг 9 млн крон ($1,12 млн).