ТОГУ вместе с партнерами из КНР займется рейтингом IT-развития предприятий двух стран

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ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) и Харбинская зона техноэкономического развития разработают единый синхронизированный рейтинг, позволяющий оценивать уровень развития информационных технологий на предприятиях России и Китая. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-центре ТОГУ.
"Мы пришли к выводу о необходимости создания единого синхронизированного рейтинга, позволяющего оценивать уровень развития информационных технологий на предприятиях России и Китая. Задачи ТОГУ - выработать все необходимые стандарты, исполнять роль площадки для коммуникации и обмена специалистами и научными результатами, а также создать пилотную платформу комплексной обработки больших данных с применением лучших российских и мировых научных результатов и практик", - процитировали в пресс-центре слова директора департамента управления проектами ТОГУ Геннадия Маркелова.
Соглашение о развитии сотрудничества в сфере больших данных было подписано между городами-побратимами Харбином и Хабаровском на международном форуме в Китае, который был посвящен концепции "Один пояс - один путь". Оно предполагает взаимодействие и сотрудничество двух площадок - ТОГУ и Харбинской зоны техноэкономического развития.
"На форуме китайская сторона очень много рассказывала о сегодняшнем положении дел, о государственной стратегии развития больших данных. У них много идей на будущее, они много вложили в инфраструктуру. Однако сейчас нам совместно нужно развивать технологическую часть, понимать, что необходимы методики обработки данных и различные механизмы работы с ними. В этом ТОГУ может помочь - у нас есть все необходимые интеллектуальные ресурсы", - рассказал Маркелов.
Идея развития российско-китайских больших данных (big data) в формате международного форума появилась в августе 2017 года, когда после серии переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве с участием ТОГУ, Академии наук провинции Хэйлунцзян и Главной объединенной компании по развитию экономического и технического сотрудничества провинции Хэйлунцзян.
Большие данные (big data) - это совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для получения воспринимаемых человеком результатов, сформированных в конце 2000-х годов.