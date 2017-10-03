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Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоения

Наука
3 октября, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента напомнил, что на данный момент никаких решений еще не принято, есть только рекомендация ВАК

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рекомендация Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишить министра Владимира Мединского ученой степени не является поводом для системного изменения правил их присвоения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, там еще никаких решений не принято на этот счет, есть некая рекомендация. В любом случае, эта тема не является поводом для каких-то системных преобразований, - сказал он. - Имеется система, которая функционирует и тут вряд ли отдельно взятый случай может являться каким-то триггером для преобразований".

Представитель Кремля подчеркнул, что в любом случае это тема не касается Администрации президента. "Решение принимает ВАК, наверное они и должны этим заниматься", - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента отказался комментировать возможность отставки министра культуры, если ВАК примет решение о лишении его ученой степени.

"Это я не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал он. - Я не думаю, что где-то в каких-то нормах прописана какая-то увязка подобных [вещей], какая-то взаимная связь".

По итогам заседания экспертный совет по истории ВАК в понедельник рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Согласно положению о присуждении ученых степеней, заключение экспертного совета передается на рассмотрение ВАК для выработки рекомендации Министерству образования и науки. Решение о лишении ученой степени принимает министерство.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".

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