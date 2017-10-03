Ученый: лауреаты Нобелевской премии по физике открыли новые объекты во Вселенной

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лауреаты Нобелевской премии по физике открыли новые объекты во Вселенной - гравитационные волны, благодаря чему ученые могут заглянуть в то время, когда рождалась Вселенная. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий лабораторией космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Липунов.

Нобелевская премия 2017 года в области физики присуждена Райнеру Вайссу, Кипу Торну и Берри Бэришу за решающий вклад в проект LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) - лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории, а также "наблюдение за гравитационными волнами".

"Сильное технологическое достижение, которое позволило открыть новый объект нашей Вселенной - гравитационные волны. А вот теперь все астрофизики будут ждать открытия из тех эпох, когда рождалась наша Вселенная. Кроме гравитационных волн никакие сигналы оттуда не доходят. И то, что мы научились их ловить, - мы открыли канал, который позволит заглянуть в то время, когда рождалась Вселенная, а может быть еще и до этого", - сказал Липунов.

Ученый подчеркнул, что открытие гравитационных волн позволит исследователям начать множество новых работ.

Никаких сомнений

Гравитационные волны - это колебания ткани пространства-времени, которые разбегаются от массивных объектов, движущихся с переменным ускорением. Из-за относительной слабости гравитационных сил (по сравнению с прочими) волны имеют весьма малую величину, с трудом поддающуюся регистрации. Похожим образом перемещающийся электрический заряд порождает электромагнитные волны, которые гораздо легче зарегистрировать. Обнаружение гравитационных волн подтвердило предсказание общей теории относительности Альберта Эйнштейна, сделанное в 1915 году, и ознаменовало начало новой области гравитационно-волновой астрономии.

Впервые гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года в 13:51 по московскому времени одновременно двумя профильными обсерваториями LIGO - в штатах Луизиана и Вашингтон, а официально участники проекта объявили об открытии гравитационных волн 11 февраля 2016 года на пресс-конференциях, одновременно прошедших в Вашингтоне, Москве и других городах.

Ученый отмечает, что присуждение Нобелевской премии за открытие гравитационных волн, сделанное всего два года назад, было ожидаемым и логичным шагом. "Никто не сомневается в важности этого открытия и достоверности, именно поэтому ее и вручили так быстро. Не сомневались, потому что эксперимент надежный, и уже открыто четыре слияния черных дыр", - сказал Липунов. Он так же отметил огромный вклад Кипа Торна в это открытие.

"Кип Торн - это известный физик, теоретик, который и был инициатором этого проекта. И сами американцы внесли огромный вклад. Америка отказалась от своего гигантского коллайдера и выбрала этот гравитационный проект LIGO", - сказал Липунов.

По словам ученого, и Россия внесла вклад в это открытие. Липунов отметил, что Торн несколько раз приезжал в СССР и "заряжался идеями в Москве". Торн близко общался с одним из наиболее выдающихся советских физиков, академиком Яковом Зельдовичем.

"Идеи этого эксперимента [поставленного коллабораций LIGO] он [Торн] почерпнул у советских физиков", - заявляет Липунов.

Не конец

Ученый добавил, что в ближайшее время ученые объявят о новом открытии, сделанном при помощи телескопов коллаборации LIGO, в котором участвовали ученые из МГУ.

"Три телескопа сделали еще одно величайшее открытие, вот тут мы уже поучаствовали. Но об этом я сейчас не могу говорить. 16 октября будет пресс-конференция у нас в МГУ и прямая трансляция из Америки", - сказал Липунов.