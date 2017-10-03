В чем смысл проекта LIGO и как он связан с Нобелевской премией

Как и многие другие истории в физике, рассказ о гравитационных волнах принято начинать с Альберта Эйнштейна. Именно он предположил, что массивные, движущиеся с ускорением тела, так возмущают ткань пространства-времени, что запускают гравитационные волны — то есть пространство вокруг этих объектов физически сжимается и разжимается, а затем эти колебания разбегаются по всей Вселенной (как разбегаются круги по воде от брошенного камня).

За десятки лет измерений поймать — то есть достоверно зафиксировать гравитационные волны — пытались многие физики, но впервые это получилось только 14 сентября 2015 года. Это было измерение на пределе доступной человечеству точности, возможно, самый тонкий эксперимент современной науки. Гравитационная волна, запущенная слиянием двух черных дыр в миллиарде с лишним световых лет от нас, была "поймана" гравитационными телескопами коллаборации LIGO. Событие циклопических, вселенских масштабов вызвало на Земле крошечный, еле заметный отзвук. Плечи гравитационных телескопов сжимались и разжимались на доли размеров атомов, что было зафиксировано с помощью сверхточной оптики.

После этого физики из LIGO взяли несколько месяцев на проверку результатов и только 11 февраля 2016 года рассказали миру о своем открытии — почти вековая охота за гравитационными волнами наконец закончилась удачей. После этого LIGO детектировал еще несколько гравитационных событий. Так, гравитационные волны от слияния других черных дыр приходили на Землю 25 декабря 2015 года, 4 января 2017 года и 14 августа 2017 года.