Ученые представят на Алтае итоги исследования ямальского памятника эпохи энеолита

ТАСС, 3 октября. Ученые Научного центра изучения Арктики представят результаты исследования памятника эпохи энеолита в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на Всероссийском археологическом съезде в Алтайском крае. Об это во вторник сообщили в пресс-службе центра.

"От научного центра в съезде участвуют сотрудники сектора археологических исследований Андрей Плеханов, Ольга и Даниил Тупахины. Ямальские археологи работают на секциях "Междисциплинарные подходы и палеоэкологические реконструкции в археологических исследованиях" и "Культурно-исторические процессы в Средневековье", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, в частности, археологи расскажут о результатах комплексных исследований памятника эпохи энеолита Горный Самотнел-1 в Приуральском районе. "Изучение жилых построек памятника позволило получить новые знания о социально-экономических отношениях и типах домохозяйства обитателей древнего поселения. Найденные рыболовные орудия - остатки сети на крупную рыбу, грузила, берестяные поплавки подтвердили предположения ученых о наличии развитой формы сетевого рыболовства на Оби в эпоху энеолита", - уточнили там.

Кроме того, на съезде будет представлен доклад о том, как по фрагментам керамики, обнаруженным на памятниках V-VI и XI-XII вв. нашей эры на полуострове Ямал, археологи центра изучают процессы заселения тундры от реки Юрибей до берега Карского моря.

Всероссийский археологический съезд проходит со 2 по 7 октября в Барнауле и Белокурихе. Его организаторами выступают Алтайский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт археологии РАН и Институт истории материальной культуры РАН. Он собрал около 900 ученых и специалистов из 80 регионов России, США, Германии, Казахстана, Польши, Франции, Великобритании и других стран.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.-