Лауреат Нобелевской премии: теоретические исследования открывают обществу картину мира

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии 2017 года в области физики за проект LIGO (лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории) свидетельствует о ценности теоретических исследований в области физики.
Об этом заявил во вторник лауреат Нобелевской премии профессор Райнер Вайсс в связи с решением Нобелевского комитета присудить премию ему и его коллегам из Калифорнийского технологического института Кипу Торну и Барри Бэришу.
"Эта награда - подтверждение того, что наше общество обретает информацию об окружающем мире, опираясь на интеллект", - отметил он в Twitter.
Вайсс занимался методикой поиска гравитационных волн с 1967 года и создал первый прототип прибора размером около 1,5 метра. После обсуждения этой идеи с коллегами он пришел к выводу, что для того, чтобы улавливать гравитационные волны, его детектор должен быть в несколько тысяч раз больше. В середине 1990-х годов при поддержке Национального научного фонда были построены два детектора - в Хэнфорде (штат Вашингтон) и Ливингстоне (штат Луизиана).
14 сентября 2015 года на этих установках был обнаружен сигнал, исходивший от слияния двух черных дыр массами 36 и 29 солнечных масс на расстоянии около 1,3 млрд световых лет от Земли. Впервые гравитационные волны предсказал Альберт Эйнштейн около ста лет назад. Они распространяются со скоростью света и заполняют Вселенную так, как это описано Эйнштейном в его теории относительности.