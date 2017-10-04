В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по химии 2017 года

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции назовет в среду имя лауреата Нобелевской премии в этой области за 2017 год. В числе претендентов на награду фигурирует имя российского химика Георгия Шульгина, старшего научного сотрудника Института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН.

Претенденты

Имена лауреатов всегда держатся в тайне. Они сами узнают о награждении в день официального объявления.

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Компания Clarivate Analytics пытается спрогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости исследователей. В подготовленном ею списке номинантов на премию по химии и значится имя Шульгина, который может получить премию "за критически важный вклад в реакции C-H функционализации".

Шведские эксперты не исключают, что премией по химии могут быть награждены француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна за открытие системы CRISPR-Cas9. Эту технологию из области генной инженерии иногда называют "ножницами ДНК, которые чинят гены". Систему в перспективе возможно использовать для редактирования генома животных и человека, например для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.

Также среди претендентов на премию по химии уже несколько лет подряд значатся американец Джон Гуденоф и работающий в США британец Стэнли Уиттинхэм. Они разработали литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас широко используются в сотовых телефонах, фотоаппаратах, ноутбуках и планшетах.

В прошлом году награда в данной области была присуждена французу Жан-Пьеру Соважу, гражданину США шотландцу Фрейзеру Стоддарту и голландскому ученому Бернарду Феринге за проектирование и синтез молекулярных машин. Ученые создали молекулы, движение которых можно контролировать и манипулировать с их помощью одиночными атомами и молекулами. С помощью таких молекул ученые надеются разработать способы целенаправленного воздействия на очаги заболевания, не наносящие вред здоровым частям организма.

Выдвижение лауреатов

До конца сентября каждого года кандидатов на получение премии выдвигают члены Королевской академии наук Швеции и Нобелевских комитетов, лауреаты, а также профессора университетов северных стран.

Никто, кроме членов соответствующих комитетов, не знает фамилий ученых, номинированных на премию. Три четверти века все подробности решений Нобелевских комитетов хранились в строжайшей тайне, но в 1974 году Нобелевский фонд объявил, что закрытыми останутся только архивы за последние 50 лет. Теперь на сайте Нобелевского фонда опубликованы списки, из которых можно узнать о претендентах на высокую награду и о тех, кто принял участие в их номинации, за период с 1901 по 1966 год.

Нобелевские премии по физике и химии могут быть присуждены лишь авторам статей, опубликованных в рецензируемой печати. Кроме того, открытие должно быть существенным и универсально признанным мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков, а теоретики - лишь за признанное объяснение известного явления, часто вместе с экспериментатором, подтвердившим теорию.

С 1901 года премию по химии присуждали 108 раз. В силу различных причин ученые в этой области не удостаивались награды несколько лет - в 1916, 1917, 1924, 1933 году и с 1940 по 1942 год. Средний возраст лауреатов в этой номинации - 58 лет. Самым молодым из них в 1935 году стал 35-летний француз Фредрик Жолио-Кюри, который был удостоен награды вместе с супругой Ирен "за выполненный синтез новых радиоактивных элементов".

Единственным российским Нобелевским лауреатом по химии стал в 1956 году Николай Семенов (1896-1986). Награду за исследование механизма химических реакций он разделил с англичанином Сирилом Хиншелвудом.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Лауреатами стали 885 человек и 26 организации.

Церемония вручения в стокгольмской филармонии пройдет 10 декабря в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля (1833-1896). Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава лауреаты получат золотую медаль с изображением учредителя награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся сумму. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в нынешнем году вырос на 12,5%, до 9 млн крон ($1,12 млн).