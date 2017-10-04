Археологи нашли в районе Саяно-Шушенской ГЭС древние ювелирные изделия из каменного угля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Санкт- Петербурга обнаружила на берегах Енисея в Туве редкие украшения кочевников II - I веков до н.э., сделанные из бронзы и каменного угля.

Как рассказала ТАСС руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Марина Килуновская, раскопки проходят на берегах, которые оказались в зоне затопления под влиянием Саяно-Шушенской ГЭС.

"Самые замечательные находки были на могильнике Ала-Тей, где исследуются погребения хунну - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э. В этом году мы нашли много погребений, они дали уникальные материалы - богатейшие поясные украшения. Пояс - главный атрибут у кочевников, поэтому он богато украшался различными бляшками - в основном из бронзы, но также есть очень интересные пряжки, сделанные из каменного угля", - сообщила Килуновская.

По словам археолога, бронзовые и угольные пряжки художественно оформлены в особом для хунну стиле, с изображением фантастических зверей - драконов или хищников - барсов, пантер. Использовались также изображения лошадей, яков и змей. Как отмечают исследователи, "такой набор изображений характерен и для Китая, и для скифов, которые оказывали влияние на формирование культуры хунну. Пряжки из угля очень крупные - до 20 см, они украшены резными изображениями животных или вставками из полудрагоценных камней - кораллов, сердоликов, бирюзы, нефрита.

Килуновская отмечает, что украшения из каменного угля встречаются очень редко. "Во всем мире было найдено около 6-7 таких украшений, у нас сейчас найдено 4. Видимо, их владельцами были очень богатые люди, которые пришли из Забайкалья или Монголии. Они находили этот материал, он для них был интересен, и они его использовали для своих украшений", - сообщила археолог.

До исследований ИИМК РАН такие находки были единичны не только в Туве, но и на сопредельных территориях в Китае, Монголии, а сейчас собрана уже целая коллекция из нескольких десятков пряжек хунну.

Исчезающие памятники

В зоне исследований вокруг Саяно-Шушенской ГЭС располагаются и другие древние могильники периода от II в до н.э до эпохи средневековья (XII-XIII вв). Эти памятники находятся под угрозой исчезновения из-за размыва берегов.

"Берег подмывается, и деревянные конструкции, черепа, оружие сваливаются вниз. На следующий год эти памятники истории могут уже исчезнуть, поэтому сейчас наша цель - спасти и изучить их", - отметила Марина Килуновская. Археологам удалось в этом году изучить сохранившийся сруб эпохи скифов. Там были предметы вооружения - кинжалы, боевые топоры, наконечники стрел.

Рядом с древними захоронениями хунну и скифскими могильниками ученые исследуют разрушающийся средневековый могильник монгольского периода, относящийся к XII-XIII вв, времени проникновения буддизма. Там найдены захоронения мужчин и женщин. Мужчины в полном вооружении - с луками, стременами, женщины со своими украшениями, но, по словам ученых, не такими богатыми, как в эпоху хунну.

Археологические исследования в этом регионе проводятся с 1965 года, когда в связи с проектированием строительства Саяно-Шушенской ГЭС была создана Саяно-Тувинская экспедиция ИИМК РАН, задачей которой было исследование памятников в так называемой зоне затопления. В наши дни эта экспедиция разделилась на две - Саянскую и Тувинскую, которые продолжают работать в Туве и Красноярском крае.