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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Наука
4 октября, 12:51 UTC+3

Премию получили Жак Дюбоше, Иоким Франк и Ричард Хендерсон

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СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия 2017 года в области химии присуждена Жаку Дюбоше, Иокиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Об этом заявил в среду Нобелевский комитет Королевской академии наук.

С 1901 года премию по химии присуждали лишь 109 раз. В силу различных причин ученые в этой области не удостаивались награды несколько лет - в 1916, 1917, 1924, 1933 и 1940-42 гг. Средний возраст лауреатов в этой номинации - 58 лет. Самым молодым из них в 1935 году стал Фредрик Жолио-Кюри из Франции (35 лет), который был удостоен награды вместе с женой Ирен "за выполненный синтез новых радиоактивных элементов".

Единственным российским Нобелевским лауреатом по химии стал в 1956 году Николай Семенов (1896-1986) совместно с англичанином Сирилом Хиншелвудом за исследования механизма химических реакций.

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Лауреатами стали 885 человек и 26 организации.

Вручение премии в стокгольмской филармонии пройдет 10 декабря в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава лауреаты получат золотую медаль с изображением учредителя престижнейшей награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся денежную составляющую.

Размер денежной составляющей этой награды в нынешнем году вырос на 12,5% и достиг 9 млн крон ($1,12 млн).

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