Ученый: Нобелевскую премию по химии дали за разработку метода "на острие науки"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Метод криоэлектронной микроскопии, за который его создатели получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, является одним из самых быстроразвивающихся методов науки, рассказал ТАСС заведующий лабораторией электронной микроскопии НИЦ "Курчатовский институт" Александр Васильев.

Нобелевская премия 2017 года в области химии присуждена Жаку Дюбоше (Швейцария), Йоахиму Франку (США) и Ричарду Хендерсону (Великобритания) за разработку метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

"Это один из самых быстроразвивающихся методов, который позволяет много чего получить - структуры белков, вирусов, макромолекул. Этот метод сейчас находится на острие науки", - сказал Васильев.

Он пояснил, что сам метод криоэлектронной микроскопии был разработан еще в 1980-х, однако благодаря совершенствованию приборной и компьютерной базы, в том числе суперкомпьютеров, в последние годы он стал очень бурно развиваться.

"[Метод] позволяет восстановить структуру белков даже с лучшим разрешением, чем два ангстрема (0,2 нанометра - прим. ТАСС), это уже то, что называется полноатомные модели… Это позволяет исследовать даже отдельные состояния, или конформации, рибосом и получать данные не усредненные, как в рентгене, а именно об особенностях состояния. Можно поймать какие-то реакции, которые происходят с белками", - сказал Васильев.