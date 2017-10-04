Сибирские ученые обобщили данные по геологии острова Жанетты в Восточной Арктике

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты институтов Сибирского отделения РАН, Новосибирского и Томского госуниверситетов сделали обобщение геологической истории острова Жанетты из архипелага Де-Лонга в составе Новосибирских островов - наименее изученного в Восточной Арктике региона. Как сообщил в среду ТАСС автор статьи, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Метелкин, исследование направлено на реконструкцию границ арктического шельфа.

"Исследования архипелага Де-Лонга и Новосибирских островов направлены на реконструкцию геологической истории арктического региона. Они носят фундаментальный характер, но в итоге формируют общую картину строения шельфа Восточной Арктики, а это, в конечном счете, необходимо для обоснования его границ", - сказал ТАСС Метелкин.

Ученые обобщили данные о геологической структуре, палеомагнетизме и геохронологии острова Жанетты, которые впервые были получены несколько лет назад. До этого остров оставался неизученным. В частности, геологи определили, что заполненные расплавленной магмой трещины впервые внедрились в структуру острова порядка 550 млн лет назад.

Группа островов Де-Лонга располагается на крайнем северо-востоке архипелага Новосибирские острова, в нее входят острова Беннетта, Жохова, Вилькицкого, Генриетты и Жанетты. Статья, посвященная острову Жанетты, опубликована в последнем номере журнала "Геология и геофизика".