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Фестиваль Русского географического общества пройдет в начале ноября в Москве

Наука
4 октября, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Посетители смогут пообщаться со знаменитыми исследователями, фотографами, принять участие в премьерных кинопоказах, мастер-классах, конкурсах и викторинах

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Фестиваль Русского географического общества (РГО) пройдет с 3 по 12 ноября в Центральном доме художника в Москве. Об этом с среду сообщили в пресс-службе РГО.

"С 3 по 12 ноября в Центральном доме художника в Москве состоится III Фестиваль Русского географического общества. Этот масштабный проект посвящен народам России и соберет ученых-этнографов, путешественников, мастеров традиционных ремесел, фольклорные ансамбли и дизайнеров этнической моды со всей страны", - сообщили в обществе.

В пресс-службе рассказали, что посетители фестиваля смогут увидеть лучшие фотографии страны, артефакты из этнографических экспедиций общества, старинные книги, рукописи и карты, а все желающие смогут прогуляться по ярмарке, пообщаться со знаменитыми исследователями, фотографами, а также принять участие в премьерных кинопоказах, мастер-классах, конкурсах и викторинах.

"В России более 190 народов с общей историей и уникальными традициями. Фестиваль РГО позволит понять, каким образом на протяжении тысячелетий они росли и развивались в согласии друг с другом. В течение десяти дней гости праздника смогут познакомиться с обычаями своих ближних и дальних соседей: заглянуть в традиционные жилища народов России, узнать секреты мастеров древних промыслов, послушать многовековые предания, примерить яркие национальные костюмы и многое другое", - рассказали в пресс- службе.

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