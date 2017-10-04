Резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп доставят в КЧР в октябре

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН в Карачаево-Черкесии планирует получить в октябре обновленное резервное зеркало крупнейшего в России оптического телескопа (БТА), сообщил в среду ТАСС директор научного центра Валерий Власюк.

Переполировка зеркала проводилась на Лыткаринском заводе оптического стекла в Подмосковье. "Завод сейчас ведет последние согласования с дорожниками, принято решение доставить зеркало автотранспортом. Надеемся, что в конце октября оно уже будет на САО РАН", - сказал Власюк.

Он отметил, что заменят зеркало, на котором сейчас ведутся исследования, в 2018 году. "Установку обновленного зеркала проведем в следующем году, скорее всего, летом", - добавил Власюк.

Ранее сообщалось, что программа по реконструкции главного зеркала шестиметрового телескопа началась в 2005 году и должна была завершиться к 2010-му, но сделать это не удалось из-за нехватки средств. Программа была приостановлена в период кризиса 2009 года. Целевое финансирование ремонта удалось восстановить только в 2013 году, его стоимость составила более 200 млн рублей. После реконструкции обновленное зеркало получило более совершенную параболическую форму, что позволит повысить проницающую силу телескопа при исследованиях предельно слабых и далеких объектов Вселенной.

БТА (большой телескоп азимутальный) с диаметром зеркала 6 метров до 1993 года был самым большим в мире оптическим телескопом, а сейчас остается самым большим в Евразии. Он был построен в Карачаево-Черкесии в 1975 году на высоте 2070 м над уровнем моря. Его башня достигает в высоту 53 метров, масса телескопа в сборе составляет 820 тонн, вес главного зеркала - 42 тонны. Для фундамента котлован рыли вручную, аккуратно вынимая скальную породу, чтобы не нарушить монолит горы и обеспечить устойчивость конструкции.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Она располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе КЧР.