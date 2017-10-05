Мединский надеется на профессионализм ВАК и Минобрнауки в решении по его диссертации

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что верит в профессионализм экспертов министерства образования и Высшей аттестационной комиссии (ВАК), и надеется на завершение дискуссии, возникшей вокруг его диссертации. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия 1", комментируя решение экспертного совета ВАК, рекомендовавшего лишить его ученой степени доктора наук.

"Я верю в профессионализм экспертов министерства образования и ВАК, они рано или поздно поставят в этой затянувшейся "Санта-Барбаре" точку", - сказал он. Министр также напомнил, что ранее три диссертационных совета - РГСУ, БелГУ и МГУ - посчитали вопрос закрытым, однако тема "муссируется снова и снова".

По словам Мединского, претензии его оппонентов носят не содержательный, а идеологический характер. "Они сначала искали плагиат - не нашли. <...> Потом, говорят, неправильная методология. У меня методология очень простая: я к оценке тех или иных исторических событий подхожу не с абстрактной точки зрения, а с точки зрения национальных интересов государства на данном историческом этапе", - заявил министр, отметив, что интересы страны для него важнее "абстрактных позиций, общего историзма", о которых говорят критики его диссертации.

По итогам заседания экспертный совет по истории ВАК в понедельник рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Согласно положению о присуждении ученых степеней, заключение экспертного совета передается на рассмотрение ВАК для выработки рекомендации Министерству образования и науки. Решение о лишении ученой степени принимает министерство.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".