Опыт Ямала в проведении опросов тундрового населения представят на форуме в Тюмени

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в проведении опросов тундрового населения будет представлен на стартовавшем в четверг Тюменском международном социологическом форуме, сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Руководитель Ямальской социологической лаборатории, младший научный сотрудник центра Валерий Кибенко принимает участие в форуме. Он расскажет об изучении социально-экономических факторов жизнедеятельности и социального самочувствия коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории автономного округа и ведущих традиционный образ жизни. Исследование проводится на стыке социологии, микроэкономики и антропологии с 2016 года. В нем приняли участие более 100 семей оленеводов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что опрос проводился в Ямальском районе в два этапа. "Первая экспедиция состоялась в декабре 2016 года, вторая - в марте 2017 года. Участники экспедиции посещали стойбища оленеводов, ночевали в чумах, работали в национальных поселках. Оленеводы охотно шли на контакт с исследователями, за это время собран большой объем материалов о жизнедеятельности ненцев-оленеводов", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, сами исследователи получили опыт полевой работы в тундре, в том числе при экстремально низких температурах. "В настоящее время проводится обработка и анализ собранных в ходе экспедиций данных. Авторами исследования подготовлены аналитические материалы для органов исполнительной власти, касающиеся жизнедеятельности и социального самочувствия кочевников в Ямальском районе на современном этапе развития", - пояснили в пресс-службе.

V Тюменский международный социологический форум "Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты" будет работать с 5 по 6 октября. Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально- гуманитарных исследований, регионоведения, геолого- географических, медицинских и эколого-биологических исследований.

В ЯНАО проживает около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 8% от всего населения региона. Наиболее многочисленная народность - ненцы (почти 30 тыс. человек), также в ЯНАО живут ханты (9,5 тыс.), селькупы (около 2 тыс.). Около 16,5 тыс. (примерно 40%) представителей коренных народов Севера ведут традиционный кочевой образ жизни.