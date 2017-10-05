Более 100 ученых из России, Англии и Италии посетили конференцию по экономике в СКФУ

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. Более 100 ученых из России, Англии, Италии и Португалии приняли участие в IV международной научно-практической конференции "Современные вызовы и реалии экономического развития России" в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"На конференцию приехали более 100 ученых, представляющих вузы и научно-исследовательские организации. Среди них МГУ им. М.В. Ломоносова, Ла Сапиенца (Италия), Лиссабонский университет (Португалия), Кембридж (Англия), федеральные - Южный, Казанский и Крымский, Финансовый университет при правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова. Тезисы своих докладов для публикации в сборнике конференции прислали еще 200 ученых", - говорится в сообщении.

Работа конференции продолжится по нескольким секциям. "Участников ждут еще выездной полевой семинар и дискуссионная площадка в поселке Архыз Карачаево-Черкесской республики. Переезд на другую площадку также позволит ученым-экономистам совершить экскурсию по храмовым сооружениям Нижнего Архыза", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что конференция стартовала 4 октября и продлится до 6 октября. Она направлена на активизацию научно-исследовательской деятельности в области теоретической, мировой и региональной экономики, бухгалтерского учета и аудита, налогов и налогообложения, финансов и кредита, а также развитие международного сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями в области экономических наук.