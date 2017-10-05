Guardian: микробы на борту космических кораблей могут быть опаснее радиации и невесомости

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Микроорганизмы, обитающие в воздухе и на поверхностях в космическом корабле, могут представлять более серьезную опасность для здоровья членов экипажа, нежели радиация и невесомость. Такие выводы были сделаны по итогам эксперимента, проведенного в рамках проекта "Марс 500" в 2010-2011 гг., сообщает газета The Guardian.

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"Это враг внутри", - рассказывает Кевин Фонг, заместитель директора Центра высотной, космической и экстремальной медицины при Университетском колледже Лондона. Эксперт считает, что бактерии на Земле, скорее всего, не вызовут проблем, особенно если поблизости есть поликлиника или больница. В космическом пространстве природная среда совершенно другая, отмечает он.

Ранее уже публиковались исследования, в которых описывались проблемы, связанные с понижением активности иммунной системы экипажа, а также повышенной устойчивостью болезнетворных бактерий к антибиотикам во время нахождения в космосе. Учитывая потенциальную опасность, которую могут нести данные факторы для всей экспедиции, опубликованное в журнале Microbiome исследование представляет большое значение с точки зрения оценки рисков и планирования будущих космических миссий. Особое внимание авторы уделяют методам мониторинга микробного разнообразия и поддержанию сбалансированной микробиологической среды во время полета.

"Нам нужно убедиться, что мы знаем, какие микроорганизмы находятся в воздухе и на поверхностях и могут передаваться между членами экипажа", - объяснила Петра Швенднер, астробиолог Эдинбургского университета.

Исследование проводилось в Москве в течение 520 дней (примерно 17 месяцев). Шесть членов экипажа были заперты в модели космического корабля площадью около 180 квадратных метров. Главной задачей ученых было получить подробные данные о микроорганизмах, их количестве, динамике развития и размножения в воздухе и на разных поверхностях.

В целом было обработано 360 образцов из 20 различных мест. Анализ показал, что среди групп бактерий на различных поверхностях доминируют стафилококки и бациллы. Тем не менее, средняя микробная нагрузка не превысила допустимых значений, что указало на качественное техническое обслуживание объекта. Кевин Фонг считает, что проведенный опыт позволил изучить важнейший аспект любой космической миссии.

Специалисты пришли к выводу, что микроорганизмы распространялись на протяжении всего пребывания экипажа на борту, в то время как общее микробное разнообразие с течением времени значительно снизилось. Было также установлено, что наибольшие скопления бактерий наблюдались "в местах с повышенной человеческой активностью".

Согласно заключению ученых, в силу невозможности обеспечить полностью стерильные условия, динамику развития микроорганизмов следует контролировать, чтобы избежать распространения потенциальных патогенов и возможного опасного снижения микробного разнообразия. При необходимости нужно прибегать к контрмерам для поддержания здорового баланса полезных, нейтральных и патогенных микроорганизмов.