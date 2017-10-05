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Ученые обсудят вопросы энергетической безопасности в Арктике на форуме в Екатеринбурге

Наука
5 октября, 14:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, октября. /ТАСС

Кроме того, планируется уделить внимание вопросам работы с малыми народами севера

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Российские ученые обсудят вопросы обеспечения энергетической безопасности в Арктике в рамках "Уральского научного форума", который состоится в октябре в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель объединенного ученого совета по экономическим наукам Уральского отделения РАН (УрО РАН) Евгений Попов.

"Внимание уделяется нескольким вопросам. Первое - это работа с малыми народами севера, их вовлечение в хозяйственный оборот с учетом их обычаев. Второе - обеспечение энергетической безопасности регионов Арктики, например, создание и поддержание энергетической логистики региона", - сказал собеседник агентства.

По словам вице-президента РАН, председателя УрО РАН академика Валерия Чарушина, также в рамках форума ученые рассмотрят проблемы освоения и сохранения арктических территорий. "Обязательно затронется тема биологии, экологии, геологии, потому что это один из современных вызовов. Например, Институт промышленной экологии УрО РАН ведет ряд проектов по изучению климата, все это будет обсуждаться", - отметил Чарушин.

Он добавил, что форум, приуроченный к 30-летию отделения и 85-летию развития академической науки на Урале, пройдет с 18 по 20 октября. На него съедутся несколько сотен ведущих ученых из разных регионов страны. В дни проведения форума в институтах отделения будут организованы тематические секции.

Ранее Чарушин отмечал, что всего в институтах отделения выполняется более 50 экологических, сейсмологических, экономических, материаловедческих, правовых проектов по арктической тематике, для этого создана специальная программа "Арктика", которой руководит научный совет.

Кроме того, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских ранее сообщил ТАСС, что в регионе появится Центр по созданию новых материалов и технологий для Арктики. Идея создание такого центра была выдвинута учеными Уральского федерального университета совместно с Уральским отделением РАН при разработке концепции "Уральский федеральный округ - стратегический плацдарм в экономическом освоении Арктической зоны РФ".

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