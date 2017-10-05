Близ Каира нашли древнеегипетский обелиск

КАИР, 5 октября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Верхняя часть обелиска из розового гранита, возраст которого превышает 4 тыс. лет, обнаружена в ходе археологических работ в районе Саккары под Каиром. Об этом сообщило министерство по делам древностей Египта.

Обнаруженный фрагмент превышает 2,5 м, но большая часть по-прежнему остается под землей, и археологи надеются поднять и ее. По оценкам ученых, артефакт был высечен в честь матери фараона Пепи II из VI династии, о чем свидетельствуют высеченные на памятнике многочисленные иероглифы.

Об этом правителе известно, что он взошел на трон в шестилетнем возрасте, унаследовав его от отца Пепи I. Считается, что его матерью была царица Анхесенпепи II, которая, судя по всему, была регентшей при юном царе до его совершеннолетия.

В Древнем Египте обелиски высекали из однородной глыбы камня, как правило, красного, реже розового или серого гранита, который добывали в Асуане и затем переправляли по Нилу. Монументы принято было устанавливать попарно по сторонам от входа в храм. Их покрывали иероглифами в честь фараонов и бога Ра, верховного солнечного божества. Хотя доподлинно известно, что египтяне научились вытесывать обелиски еще во времена IV династии, наиболее древние сохранившиеся образцы относятся к правлению V династии фараонов.

Позднее из Египта мода на обелиски распространилась в Финикию и Палестину, в дальнейшем эти монументы появились в Ассирии, Эфиопии и Византии. Несколько обелисков спустя столетия были перевезены римскими императорами в Рим. Самый большой из них - весом в 230 тонн и высотой 32 метра - стоит ныне перед Латеранской базиликой в Риме. Еще три обелиска времен Рамзеса II были вывезены в XIX веке и установлены в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.