Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы и РАН договорились совместно совершенствовать законодательство о науке

Наука
5 октября, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Стороны также договорились о более активном участии академии наук в работе экспертных советов Госдумы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке и Российская Академия наук (РАН) будут совместно заниматься совершенствованием законодательства, заявил в четверг журналистам глава профильного думского комитета Вячеслав Никонов.

Смотрите также
Президент РАН Александр Сергеев

Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева

"Мы наметили общую повестку дня, которую будем стараться реализовать в интересах развития российской науки, совершенствования законодательства с точки зрения продвижения тех интересов, которые ставит в качестве своих приоритетов новое руководство Академии", - сказал Никонов по итогам встречи членов комитета с новым президентом РАН Александром Сергеевым.

По словам депутата, участники встречи обсудили вопросы изменения законодательства, связанного с развитием науки, со взаимоотношениями РАН и Федерального агентства научных организаций, а также вопросы создания механизмов обеспечения научной деятельности исследовательским оборудованием, которое сейчас в необходимом количестве не поступает в научные учреждения.

"Кроме того, мы договорились о более активном участии РАН в работе наших экспертных советов, о проведении специального совещания по вопросам приоритетного развития науки и возможного выхода на какие-то совместные слушания об общих перспективах развития науки в нашей стране", - добавил депутат.

В свою очередь Сергеев обратил внимание на обсуждение вопроса о совершенствовании правовой базы РАН. "В этом вопросе мы никуда без Госдумы, профильного комитета не уйдем, пройдем этот путь только сообща", - подчеркнул он.

Фонд инструментализации

Сергеев отметил, что помимо правового статуса академии участники встречи обсудили необходимость модернизации материально-технической базы российской науки, которая сильно устарела, а местами "просто архаичная". "Мы пока констатируем, ... есть понимание, что это очень существенная проблема, которая тормозит развитие науки", - заявил Сергеев.

По мнению главы РАН, эту проблему можно решить за счет создания фонда инструментализации. Фонд может быть сформирован из поступлений в бюджет от новых налогов на сырьевые компании, считает Сергеев, поскольку именно российские ученые разрабатывали технологии и вели изыскания, которые затем использовали эти компании. На необходимость создания такого фонда Сергеев указывал и в своей предвыборной программе.

Со своей стороны Никонов отметил, что пока рано говорить о том, какая схема может быть применена для создания такого рода фонда, как и рано говорить о том, из каких источников он будет формироваться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никонов, Вячеслав Алексеевич Сергеев, Александр Михайлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
3
Путин сменил главу Орловской области
4
Верховная рада не смогла приступить к рассмотрению законопроектов по Донбассу
5
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
В Верховной раде из-за потасовки между депутатами объявили перерыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама