Комитет Госдумы и РАН договорились совместно совершенствовать законодательство о науке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке и Российская Академия наук (РАН) будут совместно заниматься совершенствованием законодательства, заявил в четверг журналистам глава профильного думского комитета Вячеслав Никонов.

"Мы наметили общую повестку дня, которую будем стараться реализовать в интересах развития российской науки, совершенствования законодательства с точки зрения продвижения тех интересов, которые ставит в качестве своих приоритетов новое руководство Академии", - сказал Никонов по итогам встречи членов комитета с новым президентом РАН Александром Сергеевым.

По словам депутата, участники встречи обсудили вопросы изменения законодательства, связанного с развитием науки, со взаимоотношениями РАН и Федерального агентства научных организаций, а также вопросы создания механизмов обеспечения научной деятельности исследовательским оборудованием, которое сейчас в необходимом количестве не поступает в научные учреждения.

"Кроме того, мы договорились о более активном участии РАН в работе наших экспертных советов, о проведении специального совещания по вопросам приоритетного развития науки и возможного выхода на какие-то совместные слушания об общих перспективах развития науки в нашей стране", - добавил депутат.

В свою очередь Сергеев обратил внимание на обсуждение вопроса о совершенствовании правовой базы РАН. "В этом вопросе мы никуда без Госдумы, профильного комитета не уйдем, пройдем этот путь только сообща", - подчеркнул он.

Фонд инструментализации

Сергеев отметил, что помимо правового статуса академии участники встречи обсудили необходимость модернизации материально-технической базы российской науки, которая сильно устарела, а местами "просто архаичная". "Мы пока констатируем, ... есть понимание, что это очень существенная проблема, которая тормозит развитие науки", - заявил Сергеев.

По мнению главы РАН, эту проблему можно решить за счет создания фонда инструментализации. Фонд может быть сформирован из поступлений в бюджет от новых налогов на сырьевые компании, считает Сергеев, поскольку именно российские ученые разрабатывали технологии и вели изыскания, которые затем использовали эти компании. На необходимость создания такого фонда Сергеев указывал и в своей предвыборной программе.

Со своей стороны Никонов отметил, что пока рано говорить о том, какая схема может быть применена для создания такого рода фонда, как и рано говорить о том, из каких источников он будет формироваться.