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Якутский ученый создал новую методику расшифровки пиктографических писем северных народов

Наука
6 октября, 10:30 UTC+3

Книга этнографа Иннокентия Павлова описывает историю обнаружения и разбор юкагирских берестяных писем

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Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Академия наук Республики Саха выпустила книгу этнографа Иннокентия Павлова, посвященную пиктограммам малочисленного древнего народа северо-востока Якутии - юкагирам, сообщила в пятницу пресс-служба академии. Ученый разработал методику расшифровки пиктографических писем, позволяющую выстроить логический порядок в сообщениях.

"Одной из самых ярких черт юкагирской культуры является пиктографическое письмо, сопоставимое с письменностью индейцев Северной Америки. В книге Павлова описывается история обнаружения и разбор юкагирских любовных и маршрутных тос - берестяных писем. Автор впервые вносит новые формы прочтения и изучения пиктографических писем, разработал новую методику расшифровки - "расклад" писем, при помощи которого можно не только расшифровать значение письма, но и восстановить стройный логический порядок, заложенный в сообщении", - говорится в сообщении.

Пиктографические письма юкагиров автор сравнивает с письмами американских индейцев оджибуэ, которые рисовали на бересте кончиком ножа. Созданием пиктограмм занимались также чукчи - делали их на отбеленной шкуре нерпы, эскимосы рисовали знаки на китовых усах, индейцы дакота - на шкурах бизона.

Планируется, что новая методика поможет в расшифровке рисунков народов северо-востока Азии и других континентов.

Юкагиры - малочисленный древний народ Северо-Востока Якутии, населяющий ее от Индигирки до Анадыря. Некоторые исследователи относят их к палеоазиатам, самому древнему народу Якутии, другие - к угро-финским народам. 

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