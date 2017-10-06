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Гид по фестивалю NAUKA 0+ в Москве

Наука
6 октября, 13:15 UTC+3

Стив Возняк, телемост с МКС, лекция о митохондриях и другие интересные способы провести время на этих выходных

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© Александр Щербак/ТАСС

В пятницу в Москве открывается Седьмой Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Москвичей ждут три дня научно-популярных развлечений. Тема этого года — большие данные.

Подробная программа выложена на сайте фестиваля. Чтобы помочь вам спланировать интересный уикенд, вместе с редакцией научно-популярного портала "Чердак" рассказываем, что смотреть и куда идти.

Кого послушать

Всероссийский фестиваль науки — это, в первую очередь, возможность послушать технологических и научных гуру.

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Так, в субботу в 12:00 сооснователь компании Apple Стив Возняк выступит с лекцией про большие данные, искусственный интеллект и профессии будущего. На лекции в главном здании МГУ ожидается аншлаг, но ее будут транслировать в дополнительных аудиториях, так что место найдется.

В этот же день летчик-космонавт и научный руководитель факультета космических исследований МГУ Владимир Соловьев расскажет о работе нового факультета университета, а декан экономического факультета Александр Аузан объяснит, как экономика влияет на культуру и наоборот. Федор Успенский, заместитель директора Института славяноведения РАН, расскажет, сколько имен было бы у вас, если бы вы жили в средневековой Руси.

В воскресенье лауреат Нобелевской премии по химии 2011 года Дан Шехтман расскажет о квазипериодических кристаллах, директор крупнейшего синхротрона Diamond Light Source Эндрю Харрисон проведет лекцию о том, зачем нужны синхротроны и как они "помогают заново открывать наше культурное наследие", а директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснит, как делают прогнозы погоды (его можно спросить, будет ли холодной предстоящая зима).

Кроме больших и звездных лекций, в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ в эти выходные пройдет бессчетное множество лекций "по интересам": желающие смогут узнать всю правду о БАДах, поисках девятой планеты Солнечной системы, дрессированных пчелах, открытии новых химических элементов в таблице Менделеева, паразитах и так далее.

Что посмотреть

В рамках фестиваля состоится мировая премьера VR-фильма "Сунгирь" про крупнейшую в Европе палеолитическую стоянку древнего человека на территории Владимирской области и первых Homo sapiens в Европе.

Фильм покажут вечером в пятницу, на церемонии открытия фестиваля, а затем с его материалами можно будет познакомиться на тематической площадке.

В субботу посетители фестиваля увидят ставший уже традиционным телемост с Международной космической станцией: на вопросы о том, каково быть космонавтом, ответит находящийся на борту МКС Сергей Рязанский.

А днем в воскресенье там же, в Шуваловском корпусе МГУ, пройдут телемосты с Европейской организацией по ядерным исследованиям (European Organization for Nuclear Research, CERN) и антарктической станцией.

Вечером в субботу и воскресенье в актовом зале Фундаментальной библиотеки пройдет научное шоу доктора Хала. Если вы ребенок дошкольного возраста или родитель такого ребенка и любите "химичить", то это шоу для вас. Кроме того, на все три дня фестиваля перед Фундаментальной библиотекой МГУ развернется купольный кинотеатр, в котором зрители смогут узнать об эволюции Вселенной от Большого взрыва до наших дней и о многом другом.

Где погулять

Если вы любитель неспешно фланировать и глазеть на что-нибудь интересное, для вас в программе фестиваля будут работать сразу несколько выставок.

На выставке в Экспоцентре будут, например, площадки с динозаврами Амурской области, древнеегипетскими иероглифами и метеостанциями. Кроме этого, там можно будет в прямом смысле прикоснуться к коллекции Геологического музея имени Вернадского и научиться делать калейдоскоп.

В Фундаментальной библиотеке МГУ можно будет, к примеру, посмотреть на телестудию Высшей школы телевидения или увидеть, как изучают пыльцу в Ботаническом саду МГУ, а в Шуваловском корпусе — посмотреть на современные приборы криминалистов и разобраться, из чего состоит почва.

Что еще

Параллельно с основными площадками в МГУ научно-популярное веселье развернется и на факультетах. Факультет фундаментальной медицины в субботу приглашает посмотреть на детектор лжи, а экономический факультет расскажет, как стать известным ученым.

Биологический факультет в субботу угостит пришедших на лекцию яблоками, выращенными в Ботаническом саду университета, а Институт стран Азии и Африки научит японской каллиграфии и персидскому языку.

Интересные события в эти выходные пройдут не только вокруг Московского университета. Так, свой день науки с показательными полетами авиамоделистов пройдет в МАИ, а в РУДН запланирована большая фестивальная программа.

МГПУ обещает филологический квест ("Филология для малышей", на которую почему-то приглашают студентов), а МИСиС — "веселые опыты". Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина покажет, как можно качать нефть, не выходя из аудитории, в то время как Финансовый университет при правительстве РФ, как и положено, проведет кучу мероприятий по экономике, от викторины о налогах до семинара о финтехе.

В Дарвиновском музее пройдет лекция о митохондриях, которые правят миром (если вы не знаете, кто такие митохондрии, обязательно на нее сходите), а в "Красном Октябре" вечером в воскресенье лучшие студенты-исследователи сойдутся в первом всероссийском Science Slam по психологии.

Ольга Добровидова

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