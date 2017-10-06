Гид по фестивалю NAUKA 0+ в Москве

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Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
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В пятницу в Москве открывается Седьмой Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Москвичей ждут три дня научно-популярных развлечений. Тема этого года — большие данные.
Подробная программа выложена на сайте фестиваля. Чтобы помочь вам спланировать интересный уикенд, вместе с редакцией научно-популярного портала "Чердак" рассказываем, что смотреть и куда идти.
Всероссийский фестиваль науки — это, в первую очередь, возможность послушать технологических и научных гуру.
Так, в субботу в 12:00 сооснователь компании Apple Стив Возняк выступит с лекцией про большие данные, искусственный интеллект и профессии будущего. На лекции в главном здании МГУ ожидается аншлаг, но ее будут транслировать в дополнительных аудиториях, так что место найдется.
В этот же день летчик-космонавт и научный руководитель факультета космических исследований МГУ Владимир Соловьев расскажет о работе нового факультета университета, а декан экономического факультета Александр Аузан объяснит, как экономика влияет на культуру и наоборот. Федор Успенский, заместитель директора Института славяноведения РАН, расскажет, сколько имен было бы у вас, если бы вы жили в средневековой Руси.
В воскресенье лауреат Нобелевской премии по химии 2011 года Дан Шехтман расскажет о квазипериодических кристаллах, директор крупнейшего синхротрона Diamond Light Source Эндрю Харрисон проведет лекцию о том, зачем нужны синхротроны и как они "помогают заново открывать наше культурное наследие", а директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснит, как делают прогнозы погоды (его можно спросить, будет ли холодной предстоящая зима).
Кроме больших и звездных лекций, в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ в эти выходные пройдет бессчетное множество лекций "по интересам": желающие смогут узнать всю правду о БАДах, поисках девятой планеты Солнечной системы, дрессированных пчелах, открытии новых химических элементов в таблице Менделеева, паразитах и так далее.
В рамках фестиваля состоится мировая премьера VR-фильма "Сунгирь" про крупнейшую в Европе палеолитическую стоянку древнего человека на территории Владимирской области и первых Homo sapiens в Европе.
Фильм покажут вечером в пятницу, на церемонии открытия фестиваля, а затем с его материалами можно будет познакомиться на тематической площадке.
В субботу посетители фестиваля увидят ставший уже традиционным телемост с Международной космической станцией: на вопросы о том, каково быть космонавтом, ответит находящийся на борту МКС Сергей Рязанский.
А днем в воскресенье там же, в Шуваловском корпусе МГУ, пройдут телемосты с Европейской организацией по ядерным исследованиям (European Organization for Nuclear Research, CERN) и антарктической станцией.
Вечером в субботу и воскресенье в актовом зале Фундаментальной библиотеки пройдет научное шоу доктора Хала. Если вы ребенок дошкольного возраста или родитель такого ребенка и любите "химичить", то это шоу для вас. Кроме того, на все три дня фестиваля перед Фундаментальной библиотекой МГУ развернется купольный кинотеатр, в котором зрители смогут узнать об эволюции Вселенной от Большого взрыва до наших дней и о многом другом.
Если вы любитель неспешно фланировать и глазеть на что-нибудь интересное, для вас в программе фестиваля будут работать сразу несколько выставок.
На выставке в Экспоцентре будут, например, площадки с динозаврами Амурской области, древнеегипетскими иероглифами и метеостанциями. Кроме этого, там можно будет в прямом смысле прикоснуться к коллекции Геологического музея имени Вернадского и научиться делать калейдоскоп.
В Фундаментальной библиотеке МГУ можно будет, к примеру, посмотреть на телестудию Высшей школы телевидения или увидеть, как изучают пыльцу в Ботаническом саду МГУ, а в Шуваловском корпусе — посмотреть на современные приборы криминалистов и разобраться, из чего состоит почва.
Параллельно с основными площадками в МГУ научно-популярное веселье развернется и на факультетах. Факультет фундаментальной медицины в субботу приглашает посмотреть на детектор лжи, а экономический факультет расскажет, как стать известным ученым.
Биологический факультет в субботу угостит пришедших на лекцию яблоками, выращенными в Ботаническом саду университета, а Институт стран Азии и Африки научит японской каллиграфии и персидскому языку.
Интересные события в эти выходные пройдут не только вокруг Московского университета. Так, свой день науки с показательными полетами авиамоделистов пройдет в МАИ, а в РУДН запланирована большая фестивальная программа.
МГПУ обещает филологический квест ("Филология для малышей", на которую почему-то приглашают студентов), а МИСиС — "веселые опыты". Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина покажет, как можно качать нефть, не выходя из аудитории, в то время как Финансовый университет при правительстве РФ, как и положено, проведет кучу мероприятий по экономике, от викторины о налогах до семинара о финтехе.
В Дарвиновском музее пройдет лекция о митохондриях, которые правят миром (если вы не знаете, кто такие митохондрии, обязательно на нее сходите), а в "Красном Октябре" вечером в воскресенье лучшие студенты-исследователи сойдутся в первом всероссийском Science Slam по психологии.
Ольга Добровидова