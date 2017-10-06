Гид по фестивалю NAUKA 0+ в Москве

Всероссийский фестиваль науки — это, в первую очередь, возможность послушать технологических и научных гуру.

Так, в субботу в 12:00 сооснователь компании Apple Стив Возняк выступит с лекцией про большие данные, искусственный интеллект и профессии будущего. На лекции в главном здании МГУ ожидается аншлаг, но ее будут транслировать в дополнительных аудиториях, так что место найдется.

В этот же день летчик-космонавт и научный руководитель факультета космических исследований МГУ Владимир Соловьев расскажет о работе нового факультета университета, а декан экономического факультета Александр Аузан объяснит, как экономика влияет на культуру и наоборот. Федор Успенский, заместитель директора Института славяноведения РАН, расскажет, сколько имен было бы у вас, если бы вы жили в средневековой Руси.

В воскресенье лауреат Нобелевской премии по химии 2011 года Дан Шехтман расскажет о квазипериодических кристаллах, директор крупнейшего синхротрона Diamond Light Source Эндрю Харрисон проведет лекцию о том, зачем нужны синхротроны и как они "помогают заново открывать наше культурное наследие", а директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснит, как делают прогнозы погоды (его можно спросить, будет ли холодной предстоящая зима).

Кроме больших и звездных лекций, в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ в эти выходные пройдет бессчетное множество лекций "по интересам": желающие смогут узнать всю правду о БАДах, поисках девятой планеты Солнечной системы, дрессированных пчелах, открытии новых химических элементов в таблице Менделеева, паразитах и так далее.