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Экспедиции в Арктику для исследования шельфа на судне РАН с 2018 года станут ежегодными

Наука
6 октября, 14:40 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 6, октября. /ТАСС

Исследования будут выполняться в ходе маршрута Архангельск - Владивосток - Архангельск

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ТОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Ученые с 2018 года организуют ежегодные экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" по маршруту Архангельск - Владивосток - Архангельск, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ). В частности, специалисты ТПУ планируют исследовать арктический шельф России.

"Начиная с 2018 года планируется организация ежегодных трансарктических экспедиций на флагмане научно- исследовательского флота РАН, научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш", с выполнением комплексных и междисциплинарных исследований учеными РАН и высшей школы по маршруту Архангельск - Владивосток, Владивосток - Архангельск", - сказал профессор ТПУ Игорь Семилетов, слова которого приводятся в сообщении.

В нем отмечается, что этот план был предварительно согласован на уровне трех избранных вице-президентов РАН и ряда членов бюро Президиума РАН. Предполагается, что научно- ехнологическая платформа ТПУ будет играть важную роль в возрождении интеграции высшей школы и академической науки в области исследования арктического шельфа России.

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