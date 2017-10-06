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МГУ приступил к строительству научно-технологической долины

Наука
6 октября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В долину войдут около 50 научных коллективов

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Ректор МГУ Виктор Садовничий

Ректор МГУ Виктор Садовничий

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени Ломоносова уже начал строительство в рамках создания научно-технологической долины "Воробьевы горы".

Об этом в пятницу сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мой план такой, собственно, это было при начале, при задумке, что этот коллектив [проекта "Ноев ковчег"], этот потенциал, который накоплен, должен "прыгнуть" в научно-технологическую долину ["Воробьевы горы"]. Мы там планируем строить определенные лаборатории, хранилища. И, собственно, мы уже приступили фактически к началу строительства", - сказал Садовничий.

Ректор добавил, что, помимо "Ноева ковчега", в долину войдут около 50 научных коллективов.

По словам Садовничего, в ближайшие дни в правительстве пройдет совещание, на котором будет поднят вопрос о долине. "Я хочу сказать, что закон о долине принят. Сейчас у нас очень маленький срок для того, чтобы доложить правительству о начале проекта. Несколько дней назад [глава Минэкономразвития РФ Максим] Орешкин провел совещание. [Первый вице-премьер РФ] Игорь Иванович Шувалов на днях проведет с тем, чтобы вынести в правительство уже решение о создании нужных структур, связанных с освоением долины", - сказал Садовничий.

Президент России Владимир Путин в марте поручил правительству до 1 декабря 2017 года создать на базе МГУ научно-технологическую долину "Воробьевы горы".

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