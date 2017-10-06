МГУ приступил к строительству научно-технологической долины

Шахтеры в США переквалифицируются для работы в альтернативной энергетикеСоциальная ответственность 6 октября, 18:18
Биография экс-председателя ПАСЕ Педро АграмунтаБиографии и справки 6 октября, 18:07
Шотландия запретила добычу сланцевого газаСоциальная ответственность 6 октября, 18:07
Ростехнадзор выявил нарушения на объектах "Алросы"Экономика и бизнес 6 октября, 18:04
На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости от ИспанииМеждународная панорама 6 октября, 18:01
Российские легкоатлеты в ноябре могут получить право выступать под флагом страныСпорт 6 октября, 18:00
Московских водителей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогодыОбщество 6 октября, 18:00
В США появятся суши с заменителем рыбы, изготовленным из помидоровСоциальная ответственность 6 октября, 17:59
Эксперт: обучение в школе на двух языках поможет сохранить языки малых народовОбщество 6 октября, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени Ломоносова уже начал строительство в рамках создания научно-технологической долины "Воробьевы горы".
Об этом в пятницу сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Мой план такой, собственно, это было при начале, при задумке, что этот коллектив [проекта "Ноев ковчег"], этот потенциал, который накоплен, должен "прыгнуть" в научно-технологическую долину ["Воробьевы горы"]. Мы там планируем строить определенные лаборатории, хранилища. И, собственно, мы уже приступили фактически к началу строительства", - сказал Садовничий.
Ректор добавил, что, помимо "Ноева ковчега", в долину войдут около 50 научных коллективов.
По словам Садовничего, в ближайшие дни в правительстве пройдет совещание, на котором будет поднят вопрос о долине. "Я хочу сказать, что закон о долине принят. Сейчас у нас очень маленький срок для того, чтобы доложить правительству о начале проекта. Несколько дней назад [глава Минэкономразвития РФ Максим] Орешкин провел совещание. [Первый вице-премьер РФ] Игорь Иванович Шувалов на днях проведет с тем, чтобы вынести в правительство уже решение о создании нужных структур, связанных с освоением долины", - сказал Садовничий.
Президент России Владимир Путин в марте поручил правительству до 1 декабря 2017 года создать на базе МГУ научно-технологическую долину "Воробьевы горы".