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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль науки пройдет в Ингушском государственном университете (ИнгГУ) 7 октября. На его площадке состоится более 20 круглых столов и различных мероприятий, сообщили в пятницу в пресс-службе главы республики Ингушетия.
"7 октября в ингушском государственном университете пройдет Всероссийский фестиваль науки. Планируется проведение более 20 научных и научно-популярных мероприятий. Это мастер-классы, презентации, круглые столы, лекции, охватывающие интересные научные открытия и проблемы в области физики, медицины, лингвистики, машиностроения, юриспруденции, экономики и других отраслей знания", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на выставках будут представлены научные и образовательные достижения ИнгГУ. "Также на выставке робототехники физико-математического факультета можно будет увидеть роторный двигатель внутреннего сгорания", - отметили в пресс-службе.
В рамках фестиваля будет организована экскурсия по научной библиотеке ИнгГУ и Ингушскому национальному инжиниринговому центру инноваций и технологий, добавили в пресс-службе.
Фестиваль проводится в Ингушетии с 2011 года.