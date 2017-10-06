Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всероссийский фестиваль науки пройдет в Ингушском государственном университете

Наука
6 октября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

На мероприятии представят научные достижения вуза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль науки пройдет в Ингушском государственном университете (ИнгГУ) 7 октября. На его площадке состоится более 20 круглых столов и различных мероприятий, сообщили в пятницу в пресс-службе главы республики Ингушетия.

"7 октября в ингушском государственном университете пройдет Всероссийский фестиваль науки. Планируется проведение более 20 научных и научно-популярных мероприятий. Это мастер-классы, презентации, круглые столы, лекции, охватывающие интересные научные открытия и проблемы в области физики, медицины, лингвистики, машиностроения, юриспруденции, экономики и других отраслей знания", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на выставках будут представлены научные и образовательные достижения ИнгГУ. "Также на выставке робототехники физико-математического факультета можно будет увидеть роторный двигатель внутреннего сгорания", - отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля будет организована экскурсия по научной библиотеке ИнгГУ и Ингушскому национальному инжиниринговому центру инноваций и технологий, добавили в пресс-службе.

Фестиваль проводится в Ингушетии с 2011 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама