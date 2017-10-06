МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль науки пройдет в Ингушском государственном университете (ИнгГУ) 7 октября. На его площадке состоится более 20 круглых столов и различных мероприятий, сообщили в пятницу в пресс-службе главы республики Ингушетия.

"7 октября в ингушском государственном университете пройдет Всероссийский фестиваль науки. Планируется проведение более 20 научных и научно-популярных мероприятий. Это мастер-классы, презентации, круглые столы, лекции, охватывающие интересные научные открытия и проблемы в области физики, медицины, лингвистики, машиностроения, юриспруденции, экономики и других отраслей знания", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на выставках будут представлены научные и образовательные достижения ИнгГУ. "Также на выставке робототехники физико-математического факультета можно будет увидеть роторный двигатель внутреннего сгорания", - отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля будет организована экскурсия по научной библиотеке ИнгГУ и Ингушскому национальному инжиниринговому центру инноваций и технологий, добавили в пресс-службе.

Фестиваль проводится в Ингушетии с 2011 года.