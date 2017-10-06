Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева: фестиваль науки NAUKA 0+ будет интересен людям всех возрастов

Наука
6 октября, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Фестиваль проходит 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Седьмой Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, открывшийся в пятницу в Москве, будет интересен людям всех возрастов. Об этом журналистам перед торжественным открытием фестиваля сказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Фестиваль NAUKA 0+ проходит 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Тема фестиваля в этом году - большие данные. Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, телемосты с Международной космической станцией (МКС) и антарктической научной станцией "Восток".

Смотрите также

Гид по фестивалю NAUKA 0+ в Москве

"Это фестиваль, который рассчитан на все только допустимые возрастные категории: от самых маленьких до убеленных сединами людей, потому что здесь, - вы посмотрите, - можете убедиться, какой интерес есть у малышей и какой интерес будет у студентов, аспирантов, людей старшего возраста", - сказала Васильева, добавив, что фестиваль несет просветительскую функцию.

Участвовавший в церемонии открытия президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что фестиваль привлекает в науку молодежь.

"Для Российской академии наук очень важно, что эти фестивали ориентируют ребят, молодое поколение в науку. В наше время, когда, казалось бы, престиж научных работ не очень высок, очень важно, что есть молодые люди, для которых не все меряется удобным местом работы, высокой зарплатой, а тем, что это люди действительно творческие, готовые приносить вклад своими новыми научными результатами", - сказал президент РАН.

"Конечно, для того, чтобы прийти в науку, и тем более в ней работать, надо долго и сложно учить. И мы очень благодарны, что молодое поколение сознательно выбирает этот путь", - добавил Сергеев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
3
Михаил Исаев досрочно слагает депутатский мандат
4
Эксперт: принятые Радой документы по Донбассу направлены на замораживание конфликта
5
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
6
Число погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до шести
7
В Пензе мужчина захватил двух заложниц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама