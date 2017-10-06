Васильева: фестиваль науки NAUKA 0+ будет интересен людям всех возрастов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Седьмой Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, открывшийся в пятницу в Москве, будет интересен людям всех возрастов. Об этом журналистам перед торжественным открытием фестиваля сказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Фестиваль NAUKA 0+ проходит 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Тема фестиваля в этом году - большие данные. Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, телемосты с Международной космической станцией (МКС) и антарктической научной станцией "Восток".

"Это фестиваль, который рассчитан на все только допустимые возрастные категории: от самых маленьких до убеленных сединами людей, потому что здесь, - вы посмотрите, - можете убедиться, какой интерес есть у малышей и какой интерес будет у студентов, аспирантов, людей старшего возраста", - сказала Васильева, добавив, что фестиваль несет просветительскую функцию.

Участвовавший в церемонии открытия президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что фестиваль привлекает в науку молодежь.

"Для Российской академии наук очень важно, что эти фестивали ориентируют ребят, молодое поколение в науку. В наше время, когда, казалось бы, престиж научных работ не очень высок, очень важно, что есть молодые люди, для которых не все меряется удобным местом работы, высокой зарплатой, а тем, что это люди действительно творческие, готовые приносить вклад своими новыми научными результатами", - сказал президент РАН.

"Конечно, для того, чтобы прийти в науку, и тем более в ней работать, надо долго и сложно учить. И мы очень благодарны, что молодое поколение сознательно выбирает этот путь", - добавил Сергеев.